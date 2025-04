Sablière 3 : Les commerçants interpellent le président de la transition face à l’inaction de la municipalité

Malmenés, oubliés, puis ignorés. Les commerçants gabonais installés sur le site de la Sablière 3, dans la commune d’Akanda, ont décidé de briser le silence. Dans une lettre ouverte adressée au président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, ces travailleurs de l’économie de proximité dénoncent l’inaction prolongée des autorités municipales malgré les instructions claires données par le chef de l’État en faveur de leur réinstallation. Entre promesses non tenues, descentes musclées et menaces de destruction, ces acteurs économiques crient leur ras-le-bol et réclament que justice leur soit rendue.

Lettre ouverte au président de la transition

Problème de la Sablière 3 : situation des commerçants gabonais

Avant l’arrivée de l’ancien président Ali BONGO ONDIMBA et de son épouse Sylvia Valentin, le site de la Sablière 3 était occupé par des Gabonais qui y exerçaient des activités commerciales leur permettant de subvenir à leurs besoins. Cette occupation se faisait de manière formelle et paisible.

Cependant, à l’arrivée de l’ex-couple présidentiel, Madame Sylvia Valentin, apparemment peu sensible au bien-être et à l’épanouissement des Gabonais, aurait ordonné la destruction de toutes les installations commerciales. Cette décision, prise sans égard pour les moyens de subsistance des citoyens, a été exécutée avec l’appui de la mairie d’Akanda, placée au cœur de ces manœuvres.

Après le renversement du régime le 30 août 2023, un jour considéré comme une libération nationale, les commerçants gabonais ont exprimé leur désir de reprendre leurs activités à la Sablière. Une première requête adressée à la mairie de l’Hôtel de Ville est restée sans réponse. Les commerçants ont alors écrit au président de la transition, Son Excellence Brice Clotaire OLIGUI NGUEMA, dont la politique encourage l’autonomisation des Gabonais à travers l’entrepreneuriat.

Le président a répondu favorablement en octobre 2024, en donnant des instructions à la mairie d’Akanda pour encadrer et structurer la réinstallation des commerçants. À la suite de cette décision, les commerçants ont été convoqués par le Délégué spécial de la commune d’Akanda et ont participé avec enthousiasme à une réunion sur le terrain, en présence des autorités municipales. Un consensus a été trouvé sur les conditions d’implantation :

Respect des riverains (nuisances sonores réduites),

Entretien des zones occupées,

Utilisation exclusive de structures démontables en bois avec de belles façades,

Installation dans la zone identifiée après les pavés, plus éloignée des habitations,

Adaptation aux conditions climatiques, notamment aux fortes pluies.

Tous les commerçants ont approuvé cette démarche et attendaient simplement la délimitation officielle des espaces par la mairie pour débuter leurs activités dans la légalité et la quiétude.

Malheureusement, sept mois plus tard, aucune des instructions présidentielles n’a été appliquée. Aucune procédure n’a été finalisée. Les espoirs nourris par les commerçants se sont peu à peu éteints. Cela fera trois week-ends que nous ne vendons pas. Des agents arrivent en tenue et armés dans nos commerces, devant notre clientèle, pour nous demander de fermer à 18 h. Aujourd’hui, la mairie menace de détruire les petites installations faites pour protéger nos commerces des fortes pluies, pourtant conformes aux recommandations initiales.

Les activités commerciales sur ce site sont vitales : elles soutiennent de nombreuses familles — après recensement, plus de 50 commerçants —, permettent l’emploi des jeunes chômeurs et même de certains étudiants, et participent à la dynamique sociale et économique locale, la Sablière étant un lieu très fréquenté pour ses loisirs.

Monsieur le Président, notre Bâtisseur en chef,

Face à cette impasse, nous vous interpellons à nouveau. Nous sommes sans solution, alors que nous avons respecté toutes les consignes fixées par les autorités. Nous vous demandons humblement d’intervenir pour faire respecter vos instructions et permettre aux Gabonais de travailler dignement, dans un cadre légal et structuré, conformément à votre politique d’encouragement à l’entrepreneuriat.

Les commerçants gabonais de la Sablière 3