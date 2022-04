Rentrée syndicale de la Fecorefi : « le temps de l’hibernation est terminé ! »

Après quelques mois de silence, la Fédération des collecteurs des régies financières (Fecorefi) est sur le point de remettre le couvert. C’est du moins la substance de son message lors d’un point de presse tenu ce lundi après-midi à Libreville, par la voix de son porte-parole Sylvain Ombindah Talhewa.

Le point de presse de la Fecorefi n’aura duré qu’une douzaine de minutes à peine. Le temps pour Sylvain Ombindah Talhewa qu’entouraient quelques membres influents pour annoncer la tenue prochaine d’une “grande assemblée générale”, juste après avoir justifié leur accalmie depuis un certain temps.

« Nous, fédération des collecteurs des régies financières et vous tous agents des administrations des Douanes, des Impôts, des Hydrocarbures et du Trésor avons décidé d’observer, dans le silence, la capacité du gouvernement à respecter, non seulement ses propres engagements librement contractés mais aussi et surtout sa réelle volonté de ramener l’accalmie et la sérénité au sein des régies financières et administrations assimilées », a laissé entendre Sylvain Ombindah Talhewa.

Finalement déçus de ce que leur interlocuteur n’ait pas pu saisir cette trêve pour donner des signaux encourageants à leurs yeux, la Fecorefi se voit donc obligée de rappeler les trois points de revendications qui sont les siennes, à savoir :

la publication des résultats des opérations d’audit des effectifs et des primes réalisées en 2018 au sein des régies financières ;

la régularisation des situations administratives ;

l’organisation des assises tripartites présidence de la république, gouvernement et partenaires sociaux des régies financières.

À ces revendications “traditionnelles”, s’ajoutent désormais le non-paiement des arriérés de primes depuis près de 5 mois, l’éclaircissement sur l’intéressement spécifique du 4e trimestre 2021 et la détermination de l’intéressement spécifique du 1er trimestre 2022 dont l’exigibilité est fixée au vendredi 15 avril 2022.

Et comme pour anticiper sur leur devenir sur le long terme, la Fecorefi a implicitement apporté son soutien aux retraités d’aujourd’hui qu’ils seront eux aussi demain. Promettant de se prononcer prochainement sur ce débat en y prenant probablement position pour ces ex-agents de l’État aujourd’hui malmenés pour rentrer en possession de leur services rendus, elle a invité l’ensemble des agents concernés par leurs administrations respectives à se tenir prêts pour une « mobilisation maximale » lors de cette grande assemblée générale à venir dont la date et le lieu de sa tenue n’ont pas été précisés.