Qatar 2022 : Pharaons d’Egypte et Panthères du Gabon se neutralisent à Franceville

Le Gabon est une nouvelle fois passée à coté d’une victoire dans sa course pour le mondial de football 2022. Opposée aux redoutables Pharaons d’Egypte ce dimanche soir à Franceville (Haut-Ogooué), c’est une équipe gabonaise plus joueuse mais maladroite qui s’est faite rattrapée au score par les visiteurs égyptiens pourtant réduits à 10. Score final 1 but partout entre les deux nations. Un match nul qui compromet une fois de plus les chances du Gabon de disputer une phase finale de Coupe du monde.

Lire aussi >>> Gabon vs Egypte : Les Panthères sortiront-elles enfin les griffes ce soir face aux Pharaons ? Le stade Rénovation de Franceville n’aura pas une nouvelle fois pas failli à sa réputation sur l’invincibilité des Panthères du Gabon à domicile. Contrairement à la première journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 disputée mercredi face à la Libye, les poulains de Patrice Neveu n’ont pas démérité mais n’ont pas su transformer leur envie de gagner en victoire. Après une première mi-temps à leur avantage sans parvenir à marquer un but, c’est à la seconde que tout s’est joué. Le onze d’entrée du Gabon Il aura fallu attendre l’expulsion du terrain de l’arrière droit égyptien Omar Gaber, à la 70e minute de jeu par carton rouge, pour voir les Gabonais ouvrir la marque deux minutes plus tard par le novice Jim Allevinah. Une avance au score qui est venue matérialiser la supériorité gabonaise, victime de plusieurs déchets de ses attaquants tels que Denis Bouanga ou Pierre-Emerick Aubameyang. Une victoire de courte durée coté gabonais puisque les Egyptiens plus hargneux, égaliseront à la 89e minute de jeu par Mostafa Mohamed. Un match nul qui est une nouvelle fois venu doucher les espoirs des supporters gabonais dans cette course au mondial. Avec ce seconde mauvais résultat après la défaite 2 buts à 1 en Libye, les Panthères ont clairement laissé filer entre leurs doigts ce mondial, en attendant les résultats des rencontres comptant pour cette seconde journée du groupe F de ces éliminatoires. Un rêve quasi-brisé pour le Gabon qui n’aura pas réussi à conserver son avance dans un match qui comme avec la Libye, était largement à sa portée.