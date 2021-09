Gabon vs Egypte : Les Panthères sortiront-elles enfin les griffes ce soir face aux Pharaons ?

Après la défaite essuyée mercredi lors de la 1ère journée des éliminatoires de la Coupe du monde de football 2022, les supporters déçus auront les yeux rivés sur le second match des Panthères du Gabon ce dimanche soir à Franceville. Le Gabon tentera de défier sur ses propres installations les leaders du groupe F de ces éliminatoires : les Pharaons d’Egypte. Un duel de fauves que devra remporter le Gabon, invaincu jusque-là au stade Rénovation de la capitale altgovéenne.

Avec une sélection nationale composée uniquement de nos stars internationales, les gabonais ont particulièrement été déçus de la défaite 2 buts à 1 contre les Chevaliers de la méditerranée de la Libye. Une défaite à corriger immédiatement ce dimanche soir par les protégés de Patrice Neveu s’ils veulent convoler un jour en phase finale de la prochaine coupe du monde qatarie.

L’affiche de la rencontre de ce dimanche soir

Un duel entre les capitaines de ces formations Mohamed Salah et Pierre-Emerick Aubameyang, sacrés à tour de rôle meilleur joueur africain de l’année. Même si le capitaine égyptien en totalise plus que le gabonais qui ne l’a eu qu’une fois. Un clash qui démontrera enfin sur le terrain qui est la meilleure équipe et le meilleur capitaine. L’Egypte part évidemment favorite pour ce match dont le coup d’envoi sera donné à 20h00.

Coté forme, les visiteurs ont remporté l’ensemble de ses 5 derniers matchs sauf celui l’opposant au Kenya le 25 mars qui s’est soldé par 1 but partout. Les Panthères du Gabon ont quant à elle un bien mois élogieux parcours. Sur leurs 5 derniers matchs, les gabonais en ont perdu 3 contre seulement deux gagnés face à RD Congo (25 mars) et la Gambie (12 novembre 2020).