Qatar 2022 : Les 27 nations déjà qualifiées pour le prochain Mondial de football

Le Mondial 2022 de la FIFA se déroulera du 21 novembre au 18 décembre 2022, avec la participation de 32 nations qui s’affronteront pour désigner le successeur de la France, championne du monde en titre après son sacre en Russie en 2018.

Le Portugal et la Pologne ont été les deux dernières nations européennes à décrocher le fameux graal, en s’imposant lors de leurs finales respectives face à la surprenante Macédoine du Nord et la Suède qui seront toutes deux privées de Coupe du monde.

Les portugais se sont imposés à domicile avec le doublé de Bruno Fernandes (1-0, 32’ et 2-0, 65’) le milieu de terrain de la formation de Manchester United offrant la victoire aux siens devant de valeureux macédoniens ne réitérant pas leur exploit face à l’Italie. Dans l’autre rencontre zone Europe, la Pologne s’est aussi défaite de la Suède avec le pénalty de l’inévitable Robert Lewandowski (1-0, 49’ sp), et la réalisation de Piotr Zielinski (2-0, 72’).

Dans une rencontre à couper le souffle, le Cameroun a décroché son billet pour la phase finale du Mondial 2022 dans les ultimes secondes des prolongations. Le Cameroun a ouvert le score avec le but de Eric Choupo-Moting (0-1, 22’)

L’Algérie pensait avoir fait le plus dur en marquant à la 118ème minute de jeu avec la tête de Ahmed Touba (1-1, 118’), mais finalement dans une fin de rencontre tragique, le Cameroun validera sa qualification avec le but de Karl Toko Ekambi (1-2, 120’).

Le Ghana et le Sénégal ont été les deux premières nations africaines à valider leur ticket pour le Mondial 2022, le Ghana obtenant le nul 1-1 au Nigéria, après un match nul 0-0 au match aller, et le Sénégal qui sort une nouvelle fois l’Egypte après une équité parfaite après la double confrontation (cumulé 1-1, 3-1 tab) et la terrible séance des tirs au buts qui tournera en faveur des Lions de la Teranga.

La Tunisie a tenue bon face au Mali en obtenant un score nul et vierge 0-0 (cumulé 1-0), un résultat l’envoyant au Qatar l’hiver prochain, et le Maroc a littéralement déroulé face au RD Congo en s’imposant 4-1 (cumulé 5-2) à domicile.

Un match de barrage aura lieu entre l’Australie et les Emirats Arabes Unis pour les barrages asiatiques, et la Nouvelle-Zélande et les Îles Salomon se sont aussi qualifiés pour la finale de la zone OFC.

La liste complète des 32 nations dévoilées, la FIFA procédera au tirage au sort le 1er avril prochain au centre des expositions de Doha au Qatar, pays hôte, afin de lancer définitivement la 22ème édition de la célèbre compétition.

Voici dans ce qui suit la liste des 27 pays qualifiés (sur 32) pour la Coupe du monde Qatar 2022 de la FIFA :

Zone Afrique Caf : Cameroun, Ghana, Maroc, Sénégal, Tunisie

Zone Amérique du Nord Concacaf : Canada

Zone Amérique du Sud Conmebol : Argentine, Brésil, Equateur, Uruguay

Zone Asie : Qatar (pays hôte), Arabie Saoudite, Corée du Sud, RI Iran, Japon

Zone Europe : Allemagne, Angleterre, Belgique, Croatie, Danemark, Espagne, France, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Serbie, Suisse

Zone Océanie : à définir…