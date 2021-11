Qatar 2022 : Le Gabon prend sa revanche 1-0 sur la Libye à Franceville et s’offre un sursis

Les Panthères du Gabon ont de nouveau confirmé ce vendredi, leur invincibilité au stade de Franceville (Haut-Ogooué) opposées aux Chevaliers de la méditerranée de Libye. Alors que cette 5e journée des éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022 a débuté sur fond de protestation de plusieurs joueurs dont Didier Ibrahim Ndong, la confrontation timorée entre les deux équipes s’est tout de même soldée sur la victoire du Gabon sur un penalty conclu par Pierre-Emerick Aumbameyang à la 54e minute de jeu.

Solidaire des footballeurs interpellés, Didier Ibrahim Ndong ne jouera pas contre la Libye

Les Panthères du Gabon peuvent avoir le sourire. Malgré une domination de jeu, les poulains de Patrice Neveu se sont notamment faits peur durant la première mi-temps. D’abord à la 9e minute par Aubameyang qui a raté son tir. Puis, par Denis Bouanga à la 27e minute qui a lui aussi raté un but potentiel. Une série de malchances qui clôturera heureusement cette première mi-temps sur un score vierge partout.

Le résumé de la rencontre de ce vendredi après-midi

De retour des vestiaires, grâce à l’entrée de Mario Lemina, les Panthères reviendront enfin dans le jeu. Lemina bousculé lors d’un corner à la 53e minute, le Gabon obtiendra un penalty malgré les protestations des Libyens. Une opportunité de but concrétisée par Aubameyang qui donne enfin à son équipe l’avantage sur ses hôtes. Souhaitant revenir à la marque, les Libyens tromperont le portier Amonome par un but à la 73e minute signé Elhouni qui sera refusé par l’arbitre.

Ce qui confirmera ainsi la victoire des Panthères du Gabon sur les Chevaliers visiblement pas dans un bon jour. Avec cette courte victoire 1 but à 0, le Gabon obtient un sursis improbable dans sa course au Mondial en attendant le résultat du match Angola vs Égypte de ce soir. Une défaite de la Lybie qui est d’ores et déjà éliminée de la course du Mondial qatari avec 6 points contre 7 pour le Gabon.