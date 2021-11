Solidaire des footballeurs interpellés, Didier Ibrahim Ndong ne jouera pas contre la Libye

L’arrestation de 5 joueurs locaux privés de championnat national depuis mars 2020 continue de faire réagir. Après Pierre-Emerick Aubameyang qui s’est littéralement désolidarisé de ses anciens co-équipiers et de leur démarche, le milieu de terrain Didier Ibrahim Ndong n’est pas de cet avis. Bien que les joueurs interpellés aient été libérés dans ce jeudi l’après-midi, il a annoncé boycotter la rencontre de ce vendredi face à la Libye. Ce, pour protester contre leur arrestation et soutenir la reprise du National-Foot suspendu depuis 20 mois en raison de la pandémie de coronavirus.

Lire aussi >>> 5 footballeurs gabonais arrêtés pour avoir manifesté pour la reprise du National Foot

Face à la Libye ce vendredi, la sélection gabonaise comptera un grand absent : il s’agit de Didier Ibrahim Ndong. Le milieu de terrain des Panthères du Gabon a vivement réagit ce jeudi soir à l’affaire des 5 joueurs locaux arrêtés mercredi à Bongoville (Haut-Ogooué) pour avoir manifesté pour obtenir le soutien des cadres internationaux de la sélection gabonaise de football en vue de faire pression sur les autorités sportives pour la reprise du championnat national de première et de deuxième division.

La réaction d’Aubameyang à cette affaire

« La notion de solidarité est celle qui m’habite le plus. Loin d’être un hypocrite, je ne serais pas à Franceville pour la simple et bonne raison qu’en aucun cas je ne tolère les arrestations de Stéphane Nguema et d’autres anciens joueurs internationaux », a indiqué en colère Didier Ibrahim Ndong. Et de revenir sur la nuit passée à la gendarmerie de Stéphane Nguema : « Pour moi c’est inadmissible, Stéphane a porté haut les couleurs du Gabon, il est un exemple pour moi, mieux une fierté nationale ».

Le post de soutien du joueur

Avant de conclure : « Pour marquer ce soutien, j’ai refusé de monter dans l’avion qui mène à Franceville. Je suis comme ça, je suis entier, je suis Ibrahim Ndong et je soutiens Stéphane Nguema et la reprise du Championnat National ». Une mauvaise nouvelle pour les Panthères qui se voient privées d’un précieux atout pour la rencontre retour de ce vendredi à 17h à Franceville face aux Chevaliers de la méditerranée de Libye. Une prise de parole et un soutien rare chez les internationaux qui composent exclusivement l’actuel onze gabonais pour ces éliminatoires du Mondial 2022.