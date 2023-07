Présidentielle 2023 : Dénonçant la fragilité d’Ali Bongo, Asselé candidat contre le grand remplacement !

Ali Bongo n’est toujours pas candidat à la présidentielle d’août prochain que les candidats fleurissent. Cette fois, c’est son oncle Jean Boniface Asselé qui en qualité de président du Centre des libéraux réformateurs (CLR, centre) a décidé ce jeudi, de se lancer dans la course. Dénonçant au passage le grand remplacement des gabonais orchestré selon lui par des étrangers, tapis à la Présidence gabonaise, qui profiteraient de la grande fragilité d’Ali Bongo liée à son AVC survenu en 2018.

Lire aussi >>> Jean Boniface Asselé et le CLR claquent la porte de la majorité présidentielle d’Ali Bongo

Jean Boniface Asselé sera candidat à la présidentielle du 26 août 2023 ! C’est ce qu’a annoncé ce jeudi le président du CLR qui avait déjà quitté il y a quelques semaines la majorité présidentielle. Il a expliqué sa motivation par l’état critique actuel du pays frappé par le grand remplacement qui serait en cours dans l’entourage d’Ali Bongo. Un président qui serait finalement un pantin aux mains d’étrangers qui dirigeraient le pays à sa place.

Les raisons du désaveux d’Ali Bongo

« L’heure est grave. Notre pays vit une des épreuves les plus difficiles de son histoire », a d’entrée déclaré le futur challenger d’Ali Bongo. Une candidature sous-tendue par trois questions : « Est-ce que le Gabonais vit bien ? », « Est-ce que le Gabonais est libre ? » et « Est-ce que le Gabonais est heureux ? ». Pour Jean Boniface Asselé « nos ennemis n’ont pas de visage. Cependant il y a des traces pour les reconnaitre », a-t-il indiqué à propos du grand remplacement qui aurait court au sommet de l’Etat.

Pour lui, « Notre pays est dirigé par certains membres de l’entourage du président de la République depuis sa maladie subite à l’étranger en 2018 ». C’est au cours de « cette période de fragilité du président de la République que des individus véreux et connus de tous ont choisi le moment de prendre sournoisement le contrôle de notre pays », a plaidé avec gravité l’oncle d’Ali Bongo. Pour lui, « il se trame sous nos yeux ce que l’on peut qualifier de grand remplacement ».

Ali Bongo pantin sous influence

Pour le désormais candidat, « les étrangers prennent discrètement le contrôle des postes à la place des gabonais ». Face à ce tableau sombre, il estime que « le moment est venu de défendre la patrie ». Et de lancer : « C’est au regard de cette situation critique que moi Jean Boniface Asselé Dabany, j’ai décidé en mon âme et conscience de me porter candidat à la magistrature suprême pour l’élection présidentielle du mois d’août prochain ».

Une candidat émanent de la propre famille d’Ali Bongo qui ne va pas faire son bonheur à quelques jours de la clôture des candidatures. Ce d’autant que Jean Boniface Asselé Dabany affirme que son neveu serait sous contrôle d’une légion étrangère présumée en raison de la fragilité de son AVC survenu à Riyad en Arabie Saoudite. De quoi promettre une élection présidentielle très électrique ce 26 août avec une famille présidentielle qui se déchire désormais ouvertement face camera.