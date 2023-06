Jean Boniface Asselé et le CLR claquent la porte de la majorité présidentielle d’Ali Bongo

Rien ne va plus entre Ali Bongo et son oncle Jean Boniface Asselé, du moins sur le plan politique. Le président du Centre des libéraux réformateurs (CLR) a en effet annoncé ce samedi à Libreville lors d’un point de presse, la sortie de son parti de la majorité présidentielle. Un coup dur pour Ali Bongo qui perd certainement là un des piliers de la majorité au pouvoir à quelques mois de la présidentielle, des législatives et des locales dont les dates ne sont toujours pas connues.

A la veille de 3 scrutins majeurs, la majorité présidentielle regroupant une trentaine de partis soutenant Ali Bongo, vient de perdre le poids lourd qu’est Jean Boniface Asselé et son CLR. L’annonce de ce divorce a été faite ce samedi à la surprise générale au siège de cette formation politique à Libreville. Un retrait qui interroge sur l’avenir de cette formation dite du centre. Après plus de 30 ans dans la majorité, le CLR veut voir plus grand et de nouveaux horizons pour le Gabon . « Le CLR a été créé pour rendre au Gabon sa splendeur mais aussi défendre les valeurs de vie, de liberté et de bonheur », a rappelé samedi le président du CLR. Celui-ci « espère toujours voir son parti exercer le pouvoir de décision seul ou en coalition avec les autres », a-t-il déclaré devant les journalistes. Le leader du CLR Comme à chacune de ses sorties, Jean Boniface Asselé a dénoncé de manière forte la marginalisation qu’il subit au sein de cette majorité, lui et les autres leaders politiques qui ont décidé de soutenir le Parti démocratique gabonais (PDG) d’Ali Bongo. Pour illustrer ses propos, il est revenu sur la concertation politique de février dernier. Il a relevé que sur les 32 partis légalement reconnus de la majorité, seuls 9 y ont participé. Sur les 40 places accordées à la majorité, 30 sont revenues au PDG et seulement 2 au CLR. Le président fondateur du CLR a appelé la Majorité républicaine et sociale pour l’émergence à changer de paradigme. Même si celle-ci est devenue une coquille vide, a-t-il regretté. Jean Boniface Asselé quitte la majorité mais reste disposé à établir un nouveau partenariat direct avec Ali Bongo. Il réclame ainsi de son neveu « un véritable accord opérationnel, un partenariat gagnant-gagnant ». Une perspective à laquelle Ali Bongo devrait se prononcer ou pas !