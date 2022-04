Pr Simplice Marin Ndong Ondo, un éminent enseignant gabonais passionné de géologie

Il y a sur la terre dans laquelle nous vivons des véritables épris de la nature développant un désir ardent de cerner toutes les composantes de celle-ci. La géologie qui est une discipline prépondérante des sciences de la Terre permet, plus ou moins, d’acquérir des savoirs permettant d’expliquer l’agencement des roches et des structures terrestres par le biais de l’observation et d’hypothèses et/ou explications pour tenter de comprendre ces phénomènes qui constituent la lithosphère.

A travers le monde, des hommes et des femmes consacrent leurs vies à comprendre la nature et ses constituants afin de déceler et de faire comprendre aux profanes de leur discipline les mystères de la Terre qui nous accueille à notre naissance et dont nous ne sommes que des passagers obligés, attendant sans vraiment savoir le jour fatidique de la fin de notre vie.

Certains considèrent la biologie et la géologie comme des sciences vitales à l’Homme et ont sans se poser des questions, voué leur existence à l’étude et à la transmission des savoirs relatifs à ces deux domaines scientifiques. Au Gabon, Pr Simplice Marin Ndong Ondo (1970-2021) en était un amoureux et sa passion pour la pédagogie de ces matières est restée intacte en dépit de sa disparition.

Naissance

C’est dans la région septentrionale du Gabon que vient au monde Simplice Marin Ndong Ondo le 3 mars 1970 précisément dans la capitale provinciale du Woleu-Ntem notamment dans la ville d’Oyem dans une fratrie composée de six enfants tout dont il était le cadet. Jules Ondo Eyaman était son père et sa mère avait pour nom Marie-Thérèse Nzang.

Cursus

A l’âge de 7 ans, il débute son parcours scolaire à l’école provinciale d’Oyem. Il y obtient son Certificat d’études primaires (CEP) et son concours d’entrée en 6ème en 1983. L’année académique suivante, le jeune Ndong Ondo est atterrit au Lycée d’Etat d’Oyem. Là-bas, il décroche son Brevet d’études du premier cycle (BEPC) en 1986 ainsi que son Baccalauréat série D en étant âgé de 20 ans.

Simplice Marin Ndong Ondo poursuit son cursus universitaire à l’Université des sciences et techniques de Massuku (USTM) en 1990. Nanti de son Diplôme universitaire d’étude en sciences (DEES) obtenu en 1992, il suit une formation en biologie et en géologie. Ondo Ndong décroche son diplôme universitaire d’études sciences (DUES). Afin de parachever sa formation, il décide de rejoindre l’hexagone.

Simplice Marin Ndong Ondo obtient avec fringance et brio aucune sa Licence et sa Maîtrise en sciences de la terre au sein de l’université des sciences technologiques de la ville de Lille. Mais c’est à Dijon que Simplice Marin Ndong Ondo rentre en possession de son Diplôme d’études approfondies (DEA) et de son Doctorat obtenu en 2002 avec mention très honorable et félicitations du jury.

Sa thèse avait pour intitulé « Interaction entre la tectonique gravitaire extensive et la sédimentation sur la marge passive sud-gabonaise au cours de l’albo-turonien : application sur les structures gravitaires extensives kilométriques » et fut dirigé par le Pr Michel Guiraud et le Pr Jean-Pierre Garcia.

Carrière pédagogique

Après avoir obtenu son doctorat en 2007, le désormais Pr Simplice Marin Ndong Ondo regagne le Gabon. Il intègre la fonction publique et comme il le souhaitait, notre professeur ira gonfler les rangs du corps enseignant de l’USTM. C’est avec dévotion et plein d’entrain que le Pr Simplice Marin Ndong Ondo se lance dans l’enseignement des disciplines scientifiques qu’il chérissait tant à savoir la biologie et la géologie. Il ira même jusqu’à dispenser des cours de première année Licence en Master 2 dans les matières que sont la Géodynamique externe en L1 CBG et en Tectonique en GE et GEAP.

Son implication et son acharnement au travail ont attiré la sympathie et la reconnaissance de ses pairs. Ses collègues et ses étudiants étaient en l’admiraient et le respectaient profondément tant ses connaissances et son savoir-faire de pédagogue lui valaient une crédibilité impressionnante et un mérite à toute épreuve. En dépit des difficultés et de l’inaction de son ministère de tutelle, Pr Simplice Marin Ndong Ondo ne ménagea point ses efforts pour améliorer le fonctionnement de son département de prédilection.

Déterminé et aguerri, Pr Simplice Marin Ndong Ondo milite activement pour l’instauration d’un système Licence-Master-Doctorat (LMD) au sein du département de géologie. Il fait partie des principaux artisans de la mise en place et de l’effectivité sinon de l’efficience du procédé LMD. Pr Simplice Marin Ndong Ondo deviendra par la suite le secrétaire général de la Faculté des Sciences de l’Université de Masuku, lui qui était bien évidemment Enseignant-Chercheur de ladite Ecole.

Pr Simplice Marin Ndong Ondo était aussi maître de conférences en géologie mais aussi Vice-Doyen chargé de la Pédagogie et la recherche à la Faculté des Sciences de l’USTM. Pour bon nombre de ceux qui l’on approché et connu notamment le corps administratif, le personnel technique et ouvrier de service de l’USTM en passant par la classe estudiantine et la congrégation des Enseignants-Chercheurs de Masuku, le dynamisme qui le caractérisait donnait souvent lieu au questionnement et à la remise en cause de soi.

Trépas

Le Pr Simplice Marin Ndong Ondo quitte la terre des êtres-vivants le 7 octobre 2021 alors qu’il se trouvait dans la ville de Franceville située au Sud-est du Gabon. La communauté de l’USTM dans son entièreté lui avait rendu un hommage mérité à l’auditorium de ladite université. Etaient aussi présent à cette cérémonie les amis du disparu ainsi que des membres de sa famille, des agents de la Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG), les autorités locales, des agents du Centre international des recherches médicales de Franceville (CIRMF) ainsi que le secrétaire général de l’Education nationale sieur Moubenga Olabou.

Des discours pour honorer la mémoire de feu Pr Simplice Marin Ndong Ondo furent prononcés par le recteur de l’USTM, le Pr Crépin Ella Missang ainsi que le Pr Alexis Ndongo, le responsable du département de géologie de l’USTM. Le Pr Simplice Marin Ndong Ondo laissa dans l’affliction une épouse éplorée mais aussi des enfants à bas âges.

Notons que le défunt fut accompagné jusqu’à sa dernière demeure par la délégation de l’USTM qui assista aux obsèques prévues dans la ville natale du disparu ainsi qu’à son inhumation.