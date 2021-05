Pour rendre attractive la vaccination, le Gabon va accorder des passe-droits aux vaccinés !

Alors que la vaccination peine à faire fleuron au Gabon, Ali Bongo et son gouvernement veulent renverser cette tendance. Pour y parvenir les autorités gabonaises ont rendu en douce la vaccination obligatoire pour le personnel des forces de défense et de sécurité. A cette stratégie s’ajoute désormais celle d’accorder plusieurs exemptions de restrictions aux personnes vaccinées. Celles-ci pourront par exemple circuler librement aux heures de couvre-feu, une des hantises des populations.

L’exécutif gabonais veut rendre plus attractive la vaccination débutée le 24 mars. Avec un nombre de vaccinés à la traine de 15 0000 personnes en deux mois dont plus de la moitié sont des volontaires, place aux passe-droits pour attirer les plus sceptiques. C’est Ali Bongo lui-même qui a annoncé hier la couleur dans son discours à la nation avant que cette donne ne soit reprise en chœur ce samedi par le gouvernement en point de presse.

La carte vaccinale, nouveau sésame

« Les personnes vaccinées seront exemptées de certaines restrictions en vigueur. Elles pourront notamment circuler librement pendant le couvre-feu, à l’intérieur du pays et dans certains lieux publics, ou encore, participer sans contrainte aux réunions de culte et aux activités sportives », a indiqué hier soir Ali Bongo pour susciter les vocations à la vaccination de masse. Populations qui craignent les nombreuses tracasseries liées au couvre-feu.

Outre donc la libre circulation aux heures du couvre-feu, le gouvernement gabonais a fait de la carte de vaccination un sésame pour avoir accès à plusieurs commerces et lieux dont le protocole sanitaire restera strict. Une manœuvre bien huilée pour séduire ceux qui souhaitent retrouver au plus vite une vie quasi-normale qu’a rendue impossible la survenue de la pandémie de coronavirus. Les prochains jours nous diront si la stratégie présidentielle et gouvernementale portera ses fruits sur le nombre de vaccinés.