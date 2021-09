Port-Gentil : Une femme rate la mort après une grave collision entre deux taxis

La journée dominicale de ce 5 septembre 2021 à Port-Gentil a été marquée par une grave collision. Deux véhicules à usage de taxi sont entrés en collision suite un dépassement dangereux de l’un d’eux. Un incident qui a failli coûter la vie à une femme de plus de quarante ans, à bord d’une des voitures qu’accompagnait son enfant de 5 ans.

D’après une source proche du dossier, Junior Koumba, gabonais, la quarantaine révolue à bord du premier taxi aurait demandé au chauffeur de ralentir sa course après avoir dépassé deux autres véhicules juste après le dos d’âne situé à la sortie des 100 Manguiers. Le taxi qui roulait à vive allure aurait atteint la barre de 150 km/heure. Mécontentement, le taximan lui rétorqua : « Je conduis depuis plus de quinze ans. C’est pas toi qui me dira fait ça, fait ceci. Donc arrêtes ! ».

La vitesse, toujours la vitesse

Sauf que c’est seulement deux minutes plus tard après un énième dédoublement entrepris comme un pilote de Formule 1, qu’il va immédiatement se rendre compte que son passager avait raison. Le taxi finira sa course effrénée quand il a percutera une autre voiture à usage de qui était en pleine manœuvre au quartier Badamier, non loin de l’Orphelinat. À bord du côté gauche du véhicule impacté, une dame, la quarantaine d’années révolue accompagnée de son enfant de 5 ans.

Une autre vue de l’incident

« Quand le conducteur du taxi dans lequel j’y étais tournait pour répartir du sens Badamier-Hôpital régional, un cœur m’a dit regarde à ta gauche. Au même moment, j’ai vu l’autre qui venait en flèche. Et là j’ai dit ’Oh Seigneur sauves-moi’. Et boum ! Il a cogné la portière où ma main était posée. Heureusement mon enfant était à ma droite. Dieu merci », s’exclame la mère de famille qui a raté de justesse de passer de vie à trépas.

Plus de peur que de mal

Quant au conducteur du taxi percuté, très grièvement blessé, il a dû être transporté par une personne de bonne volonté afin de subir quelques soins. Les trois autres victimes (la mère, l’enfant et l’autre passager), plus légèrement touchées, ont été transportées vers une clinique de la capitale économique du pays. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de cet accident.

Il faut dire que selon une étude de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), les accidents de la route dans le monde tuent chaque année environ 1,3 million de personnes et font de 25 à 50 millions de blessés. Elle est en outre la première cause de décès chez les jeunes âgés de 15 à 35 ans et la première cause d’état de stress post-traumatique.