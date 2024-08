Port-Gentil : un camp de vacances pour initier les jeunes au football et lutter contre l’oisiveté

Un camp de vacances de l’indépendance a été lancé à Port-Gentil pour permettre aux jeunes d’apprendre les rudiments du football, lutter contre l’oisiveté et développer les rapports de vivre-ensemble. Du 1er au 12 août prochain, ils apprendront les techniques de base liées au sport roi afin de susciter en eux la pratique du football.

C’est pour lutter drastiquement contre l’oisiveté chez les jeunes à Port-Gentil qu’un camp de vacances a été ouvert, destiné aux jeunes de 12 à 17 ans issus des familles défavorisées de la capitale économique. Cette initiative est l’œuvre du ministre des Affaires étrangères, Michel Régis Onanga Ndiaye, qui place le sport au centre des ambitions d’épanouissement des jeunes.

Une vue des jeunes participants

Le site retenu est le stade Pierre-Claver Divounguy, où, durant trois heures d’exercices physiques et pratiques, ces jeunes apprennent le vivre-ensemble autour du sport. « Ils sont au total 100 enfants issus des milieux défavorisés qui ont été sélectionnés pour participer à ce camp de vacances de l’indépendance. C’est un coup d’essai et on croise les doigts pour que l’année prochaine nous ayons toutes les disciplines », explique la présidente du comité d’organisation, Tricia Revaza.

Durant ces douze jours, la gestion de ce camp a été confiée au centre de formation le plus dynamique de la capitale économique, Terre de Foot Gabon (TFG). Ce centre de formation, en effet, n’a de cesse de participer au développement de la pratique du football dans la province de l’Ogooué-Maritime en général. Depuis des années, il a su faire émerger des joueurs locaux au niveau international, qui ont su tirer leur épingle du jeu en donnant cœur et âme.

Ici en tribune

Ce camp de vacances est l’occasion pour ces jeunes d’apprendre les fondamentaux du football, qui ont permis aux grands joueurs de se dévoiler sur la scène mondiale. « Les enfants bénéficient actuellement de la base du football. Ils apprennent à faire une passe, à contrôler, à jongler et à se placer sur un terrain de football. Je me permets de dire qu’il y a des pépites », se félicite le président de Terre de Foot Gabon, Lambert Boumbendje.

Unifier les jeunes pour favoriser leur épanouissement autour du sport est nécessaire. Ce camp de vacances de l’indépendance, conduit par Terre de Foot Gabon, répond à plusieurs objectifs : susciter l’amour du sport et du football en particulier chez les jeunes, permettre le dépassement de soi, créer des liens de fraternité et de solidarité grâce à l’esprit d’équipe et renforcer la confiance en soi.

« L’objectif visé est de lutter contre la délinquance juvénile car l’oisiveté est la mère des vices. Ça va donc permettre à ces enfants de s’épanouir, de grandir et d’apprendre la discipline par le sport. Nous aimerions que ça se pérennise », espère Tricia Revaza.

Choisis dans les quatre arrondissements de la ville de Port-Gentil pour participer à cette immersion sportive, ces jeunes sont transportés, nourris, hydratés convenablement et sécurisés par la présence des forces de l’ordre. En quelques jours d’apprentissage, plusieurs jeunes ont révélé leur génie, exprimé leur amour pour le cuir et leur détermination à continuer dans ce sens.

« On a découvert qu’il y a beaucoup d’enfants qui ne sont pas dans les clubs de football. On veut aider ces jeunes à lutter contre le banditisme, les drogues, les alcools en aimant le sport », fait savoir Lambert Boumbendje. Au terme de ce camp de vacances de l’indépendance, une remise des attestations de participation est prévue pour récompenser les footballeurs en devenir.