Gabon : Un voyou de 25 ans prend 10 ans de prison pour un énième braquage qui a mal tourné

La 55e affaire inscrite au rôle de la session criminelle de Port-Gentil pour l’exercice 2024-2025 a vu l’arrivée hier à la barre du jeune Gabonais de 25 ans Emerson Assoumou alias Arrogance, poursuivi depuis 3 ans pour le crime de vol avec usage d’une arme apparente. Il a été reconnu coupable du crime de vol avec usage d’une arme apparente, par la Cour criminelle de Port-Gentil le mardi 12 août dernier. Sa condamnation a été prononcée à 10 ans de réclusion criminelle. Il lui reste ainsi encore 7 ans à passer derrière les barreaux.

Face à la Cour criminelle, au ministère public, à sa défense et au public, il est revenu sur les faits qui remontent à juillet 2022, à la hauteur du quartier dit Balise dans le 2ᵉ arrondissement de la capitale économique gabonaise. À l’aurore, Loïc Farel Meviane Memba, la victime, qui rentrait chez lui vers 3 heures du matin, a été surpris par la présence de deux individus, parmi eux Emerson Assoumou alias Arrogance et un ancien condisciple de classe du premier cité.

Immobilisé par surprise

Après un petit échange convivial, Loïc Farel Meviane décide de les laisser avant d’être surpris dans sa marche par un des deux individus qui va le tenir en respect à l’aide d’une prise dite « clé 14 ». Immobilisé, Loïc Farel Meviane Memba va se faire fouiller les poches par l’acolyte de son agresseur, un acte qui va permettre à la victime d’identifier le complice du braqueur avant de confirmer que son agresseur n’était autre qu’Emerson Assoumou alias Arrogance.

Le mis en cause durant son procès hier

Munis d’une machette visant à intimider leur proie, les deux voyous sont parvenus à repartir avec un téléphone portable et le portefeuille de leur cible. Fort heureusement, Emerson Assoumou alias Arrogance a été arrêté quelques jours seulement après son forfait. Face aux enquêteurs, il n’avait pas nié les accusations mises à sa charge, précisant au passage avoir agi de concert avec son complice dans le braquage dont a été victime sieur Loïc Farel Meviane Memba.

Changement de version et sanctions pénales

Après son arrestation, il a été placé sous mandat de dépôt le 12 août 2022, avant de réitérer ses déclarations auprès du magistrat instructeur. Mieux, à l’interrogatoire au fond, sa version avait considérablement connu un rétropédalage, indiquant finalement que c’était son pote qui avait tenu la victime en respect par la prise « clé 14 ». Son rôle dans cette affaire consistait seulement à détrousser leur victime de ses effets, précisant que c’était son pote qui détenait le couteau lors du braquage, arme blanche qu’il aurait vue après leur forfait.

Une autre vue de l’audience

Le mardi 12 août, en matinée, lors de son procès criminel, le mis en cause a soutenu ses déclarations. L’article 295 du Code pénal énonçant que « l’arme peut être cachée ou apparente », il est suffisamment établi que lors de la commission des faits, l’arme était cachée. Emerson Assoumou alias Arrogance étant coauteur des faits, la qualification retenue est celle de vol avec usage d’une arme cachée. Il a été reconnu coupable dudit crime puis condamné à 10 ans de réclusion criminelle dont 5 ans de sursis et à 500 000 F CFA d’amende.