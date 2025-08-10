Buscador
Libreville, le
dimanche 10 août 2025
    Une entreprise de BTP à l’origine de coupures d’électricité dans le Grand Libreville ce dimanche

    Publié le 10 août 2025 à 14h04min MàJ : il y a 1 heure - Temps de lecture : 2 minutes // Auteur : Dana Bloom
    Economie
    Une entreprise de BTP à l’origine de coupures d’électricité dans le Grand Libreville ce dimanche © 2025 D.R./Info241
    Un nouvel incident perturbe depuis ce dimanche matin le Réseau interconnecté du Grand Libreville. Selon un communiqué de la Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG), parvenu à la rédaction d’Info241, l’accrochage de câbles électriques haute tension par un engin de chantier d’une entreprise de BTP opérant à proximité de ses installations est survenu à 08h43. L’impact a entraîné des coupures et des perturbations dans plusieurs quartiers de la capitale.

    Les équipes techniques de la SEEG ont été déployées immédiatement afin de rétablir progressivement la fourniture d’électricité. « Nos techniciens sont pleinement mobilisés et travaillent activement pour ramener la situation à la normale dans les meilleurs délais  », a indiqué l’entreprise, qui précise que les opérations de réparation sont toujours en cours.

    La société a tenu à exprimer ses excuses aux usagers touchés par cette panne soudaine. « Nous présentons nos excuses à l’ensemble de nos clients pour les désagréments occasionnés par cet incident indépendant de notre volonté et les remercions pour leur patience et leur compréhension », poursuit le communiqué.

    Cet incident rappelle la vulnérabilité du réseau électrique face aux interventions à proximité des lignes à haute tension. La SEEG n’a pas précisé combien de zones ont été affectées, mais assure que le retour complet du service est prévu dans les prochaines heures.

    @info241.com
