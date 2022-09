Port-Gentil : Pour avoir couché avec sa tchiza, un gabonais cocufié casse le bras à son fils aîné !

Les histoires d’amour et de jalousie sont nombreuses et ne se ressemblent pas. Découvrir que sa copine du « dehors » voit un autre homme, a été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase dans une famille gabonaise. Et pour cause, Judicaël un jeune homme de 22 ans, pour avoir eu les yeux plus gros que son ventre, sans le savoir, s’est retrouvé le bras droit cassé par son père Pierre Tchimba. Le père cocufié par sa jeune conquête, a très mal digéré le fait que son fils aîné entretienne des rapports sexuels torrides avec sa tchiza prénommée Grace.

C’est l’une des affaires d’amour des plus sordides de ce mois de septembre dans la capitale économique du Gabon. Ce dimanche à Cuvette centrale, quartier réputé dense du 4e arrondissement de Port-Gentil, Judicaël a appris à ses dépens que « ce ne sont pas toutes les viandes que les grands mangent que les enfants doivent goutter », proverbe africain. Une histoire d’amour à trois ! Selon les faits recueillis par la rédaction d’Info241 auprès des voisins de la famille, c’est aux environs de 17h qu’une violente rixe aurait éclatée entre Pierre Tchimba, un haut cadre âgé de 45 ans, et son fils aîné Judicaël d’à peine 22 piges. Le père aurait découvert stupéfait que la fille avec laquelle il entretenait une relation amoureuse extra-conjugale, lui était également infidèle depuis près de 2 ans. Grace, une jeune gabonaise âgée de 23 ans, aurait eu un faible pour le fils de Pierre. Celle-ci partageait également des moments intimes réguliers avec Judicaël. Le pot aux roses a été découvert au travers du téléphone portable de cette dernière qui a été minutieusement fouillé lorsqu’elle prenait sa toilette. Pierre aurait découvert des messages étranges qu’elle envoyait à cœur joie à son fils. Selon Édouard Migueli, un ami de longue date, Pierre lui aurait révélé qu’il avait surpris dans le portable de Grace, des textos terrifiants en direction de son fils. « Tu me rends folle quand tu me fais l’amour. Tu es l’homme de ma vie. Je t’aime à mourir. On le refait quand stp ». L’explication père-fils Mécontent après un tendre moment passé dans un motel de la place avec la précitée, il décide alors sur-le-champ de mettre un terme à la relation. En rentrant chez lui histoire de faire le point avec son fils, les deux hommes se sont rendus compte qu’ils couchaient sans le savoir, la même fille depuis des années. Étonné, Judicaël va se lever pour dire à son père en face : « Qu’est-ce que tu es allé chercher chez une fille de mon âge ? Tu me déçois papa ! », aurait-il ouvertement dit à son père, selon notre source. Humilié dans son âme, la réaction du fils-rival aurait irrité le chef de famille qui n’a pas hésité à flanquer plusieurs coups à son fils. En combat singulier, Judicaël sort de là avec son bras droit fracturé et plusieurs hématomes sur le visage. « C’est honteux et pathétique ! Comment c’est possible qu’un père de famille puisse rosser son fils d’une telle manière à cause d’une fille qui lui est infidèle ? Le linge sale se lave en famille », s’est désolé Jason Mouloundou, un voisin ayant assisté à la scène. Une famille déchirée En fin de journée de dimanche, Judicaël s’amusait paisiblement avec les jeunes du quartier lorsque son père dans une colère noire, l’a traîné jusqu’à la maison pour lui rouer de coups. Sa mère informée s’est précipitée sur le lieu. Sur place, elle constate que son tendre mari venait de briser le bras de son homonyme. C’est alors qu’elle fut informée des faits qui ont conduit à cette altercation entre père et fils. Déçue à son tour, elle prît ses bagages ainsi que ceux de son fils pour se rendre du côté de chez sa mère. Judicaël a été admis dans une structure hospitalière de la place où il a subi une opération. Aux dernières nouvelles, ce dernier se porte bien.