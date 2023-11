Port-Gentil : Menace de grève générale illimitée chez Addax Petroleum Oil & Gas Gabon

Le spectre d’une grève générale illimitée plane désormais sur le toit de la société pétrolière Addax Petroleum Oil & Gas Gabon. Les délégués du personnel affiliés à l’ONEP ont promis rentrer en grève générale illimitée, des le 4 décembre prochain, si les principaux points de revendications ne sont pas satisfaits.

Les travailleurs employés par Addax Petroleum Oil & Gas Gabon dans divers projets de raffineries et de complexes pétrochimiques dans les champs de pétrole et de gaz Dinonga Irondou, comptent à partir du lundi 4 décembre prochain, lancer une grève générale illimitée.

« Un arrêt concerté du travail pourrait être observé par les travailleurs d’Addax Petroleum Oil & Gas au Gabon, le lundi 04 décembre 2023 dès 06 heures, en cas de non-satisfaction de leurs revendications professionnelles », fait savoir l’Organisation nationale des employés du pétrole (ONEP), par le biais de son secrétaire national adjoint chargé de la négociation et de la réglementation, Alain Mounguengui Oyembo.

Les futurs grévistes réclament de meilleures conditions de vie et de travail. Les revendications des travailleurs sont formulées par l’ONEP, qui exigent de l’employeur plusieurs points notamment ; l’octroi dun bonus de bonne séparation en sus des droits légaux, en cas de départ ou de restructuration de la société APOGG avec perte d’emplois à la fin du CEPP Dinonga Irondou en janvier 2024. « L’enveloppe globale de ce bonus correspond à quatre mois de salaire brut par année d’ancienneté et par salarié. Cette revendication est en attente de satisfaction depuis 2021 », dénonce le plus puissant des syndicats du secteur pétrolier l’ONEP.

Parmi les autres revendications figurent également le remboursement des impôts, taxes et retenues sociales indûment prélevés sur les salaires des employés durant la période allant de 2015 à 2021 mais aussi, le paiement d’un bonus mensuel équivalent à 25% du salaire de base, pour les employés de la société APOGG qui ont travaillé en plus pour le compte de la société SINO-GABON, avec effet rétroactif depuis 2016. Deux points qui sont également en instance de satisfaction depuis deux ans et cinq ans maintenant. Dans leur préavis de grève générale illimitée déposé le 22 novembre dernier à la direction générale de l’entreprise, les délégués du personnel revendiquent surtout ; la compensation financière des jours travaillés sur les sites APOGG et non récupérés, du fait de l’employeur, dans la période covid-19 comprise entre mars 2020 et février 2022.

« La Direction générale n’a pas réuni les conditions de jouissance effective dudit repos et ce malgré son engagement pris en décembre 2022 », rajoute Alain Mounguengui Oyembo. Voici autant de points qui cristallisent la vie professionnelle et sociale au sein d’Addax Petroleum Oil & Gas Gabon. Une situation délétère qui a été sanctionnée par l’organisation en début de mois, d’une grande assemblée générale des délégués et du personnel pour en décider de la suite des événements.

En revanche, l’ONEP fait savoir à l’opinion nationale et internationale que, tout refus du représentant de l’employeur de réduire le niveau de production ainsi que toute autre activité opérationnelle de l’entreprise à 40%, constitue une violation par lui du service minimum obligatoire. Et par conséquent, conduirait tous les travailleurs à rejoindre les piquets de grève. Aussi, les dommages collatéraux qui en découleraient seraient de la responsabilité exclusive dudit représentant de l’employeur.

Elle précise cependant, qu’il est interdit à l’employeur de remplacer les travailleurs grévistes par un personnel contracté. En outre, le service sera assuré ainsi qu’il suit ; bureaux de Port-Gentil et de Libreville réduction de l’activité à 40%. Les jours et heures d’exécution du service minimum s’effectueront du lundi au vendredi, de 13 heures 15 à 16 30 minutes.