Alors que les Panthères du Gabon joueront leur va-tout ce samedi face aux Mourabitounes de Mauritanie à Nouakchott, le moral est au beau fixe dans la tanière de Patrice Neveu et les siens. Dans une interview accordée ce vendredi à nos confrères de l’Union, le coach de la sélection gabonaise s’est dit confiant quant à l’issue de cette rencontre comptant pour la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2023 en Côte d’Ivoire.

Revenant sur le stage de préparation de cette rencontre au Maroc, Patrice Neveu s’est dit satisfait de cette mise au vert. « Le stage dans l’ensemble s’est bien déroulé. Nous avons alterné les séances sur terrain synthétique et naturel. De très belles séances au niveau de la finition avec des jeunes qui ont montré de très belles choses dans l’engagement et la détermination. En définitive, tout s’est bien passé comme nous l’avons souhaité », a assuré le technicien français. Les 26 joueurs convoqués par le coach Pour lui, « L’équipe est consciente de l’enjeu du match et, surtout, de l’importance d’aller prendre trois points. Tous mes joueurs (..) savent ce que j’attends d’eux ainsi que les attentes des Gabonais. Pour nous, il est donc question d’aller nous qualifier à l’extérieur. C’est notre priorité ». Une confiance qui devra se lire ce samedi sur le terrain avec des joueurs gabonais qui se doivent d’arracher la qualification face à la Mauritanie, 2e du groupe I de ces éliminatoires. Quant aux chances de qualification de ses poulains, Patrice Neveu n’a pas caché son enthousiasme. « J’y crois fermement. Le Gabon vit un processus de changement depuis quelques jours. Une nouvelle page de l’histoire de notre pays est en train de s’écrire. Le Gabon est en marche. Nous allons surfer sur cette vague pour donner encore plus de joie aux Gabonais », a-t-il promis aux supporters des Panthères. Avant de promettre de « Tout donner, tout donner et tout donner pour la victoire qui rendra fier le peuple gabonais ».