Panthères du Gabon : Didier Ibrahim Ndong jette l’éponge et annonce sa retraite internationale

Didier Ibrahim Ndong ne disputera plus des rencontres sous les couleurs des Panthères du Gabon. Le milieu de terrain de 29 ans, a annoncé ce mardi sa décision de prendre sa retraite internationale quelques jours seulement après avoir écopé une lourde éviction de la tanière des Panthères pour n’avoir pas rallié à temps ses co-équipiers en regroupement à Bongoville (Haut-Ogooué, sud-est du Gabon) avant la première journée des éliminatoires du Mondial 2026.

L’éviction du milieu de terrain des Panthères du Gabon pour indiscipline le 14 novembre aurait-elle sonné le glas de la carrière internationale de Didier Ibrahim Ndong ? Oui, à en croire le long message qu’a adressé ce mardi après-midi le joueur sur Facebook à l’attention de ses fans et des férus du ballon rond. Le désormais ex milieu de terrain des Panthères jette ainsi l’éponge après une longue carrière au service du Gabon.

Le joueur démissionnaire

« Au nom du Peuple Gabonais, Au nom de mes Vrais Fans, Au nom de mes Proches, Au nom des Sélectionneurs qui m’ont toujours fait confiance et pour l’Amour de ma nation, le Vert-Jaune-Bleu, je viens solennellement mettre un terme à ma carrière internationale », a déclaré le joueur d’un ton solennelle. Cette retraite débutera ce mercredi, a annoncé le joueur évoluant actuellement en Arabie Saoudite au Al-Riyadh FC.

« Nul n’est indispensable mais on a toujours besoin de quelqu’un, peu importe qui nous sommes sur cette terre. Ma plus belle fierté, c’est de laisser entre les mains des Panthères du Gabon, notre Équipe nationale, un de mes dignes fils formés dans mon centre de formation, le Club Sportif de Libreville (CSL) : NGOUBI Anse Jorgen », a-t-il ajouté. Avant de conclure : « Bonne chance à vous coéquipiers, à vous Staff et que le bon Dieu dans sa miséricorde vous garde et vous aide afin que nous RÊVONS PLUS GRAND avec la sélection nationale ».