Gabon vs Kenya : Pour indiscipline, Didier Ndong et Aaron Boupendza chassés des Panthères !

Le milieu de terrain Didier Ibrahim Ndong (29 ans) et l’attaquant Aaron Boupendza (27 ans), deux internationaux gabonais, ont été évincés du groupe des Panthères du Gabon. Selon la Fédération gabonaise de football (Fegafoot), les mis en cause ont été éjecté ce mardi de la sélection nationale pour indiscipline. Ce, à moins de 48h du match qualificatif du Mondial 2026.

C’est par le biais d’un communiqué officiel de la Commission Médias, Communication et Marketing de la Fegafoot que la nouvelle est tombée. En effet, ce mardi 14 novembre, la Fegafoot annonce la remise à disposition de leur club respectif de deux internationaux gabonais éjectés de la tanière des Panthères du Gabon : Didier Ndong Ibrahim et Aaron Boupendza.

Le communiqué de la Fegafoot

"Les deux internationaux présents à Libreville depuis le vendredi 10 novembre 2023 pour prendre part aux éliminatoires du Mondial 2026 n’ont jamais rallié le lieu du regroupement en dépit des billets des vols domestiques en leur possession", indique le communiqué de la Fegafoot. Une mauvaise nouvelle alors que les Panthères du Gabon disputeront ce jeudi à Franceville le premier match de qualification pour le Mondial de football 2026.

Une rencontre qui sera suivie trois jours plus tard, ce dimanche par la seconde confrontation face au Burundi toujours dans le cadre de ces éliminatoires du groupe F zone Afrique. Ainsi donc Aaron Boupendza qui évolue depuis des années aux USA au Cincinnati FC (MLS) et Didier Ibrahim Ndong qui joue en Arabie saoudite à Al-Riyadh, ont été renvoyés des effectifs de Thierry Mouyouma pour indiscipline.

"Le staff technique, au regard du nouveau paradigme basé sur la discipline et par respect pour l’ensemble du groupe présent à Bongoville, a décidé de renvoyer messieurs Didier Ndong Ibrahim et Aaron Boupendza dans leurs clubs respectifs", précise la Fegafoot. Une situation qui n’étonne pas plus d’un, vu que le pensionnaire d’Al-Riyadh en Arabie Saoudite est un habitué des faits. Aaron Boupendza à l’inverse, n’est pas connu sur ce régistre.

Pour le staff technique de l’équipe nationale, cette mesure vise notamment à "mettre l’équipe nationale au-dessus de toute autre considération personnelle". De plus, « désormais ne seront convoqués en équipe nationale que les Gabonais épris de patriotisme, respectueux de la tanière et engagés à défendre dignement les valeurs de la République", conclut le communiqué.

Une décision qui n’est pas la première du genre dans le football gabonais encore moins depuis la prise de fonction de l’actuel sélectionneur Thierry Mouyouma. En effet, celui-ci s’est affranchi dernièrement des services du capitaine et attaquant vedette des Panthères Pierre-Emerick Aubameyang. Une décision qui vise à mettre de l’ordre et à emmener l’équipe nationale vers sa félicité.