Oyem : Un cadre du CGC jeté en prison pour avoir violé et infecté une gamine de 14 ans

La pédophilie continue d’âtre le péché mignon de nombre d’adultes gabonais. Un compatriote d’une trentaine d’années vient à nouveau d’en faire les frais à Oyem (Woleu-Ntem, nord du Gabon). Lui qui croyait s’en tirer à bon compte en entretenant des rapports sexuels avec une gamine de 14 ans. Il médite depuis la semaine dernière à la prison centrale d’Oyem sur les conséquences judiciaires de sa libido pédophile.

Bruno Ango n’est plus un homme libre. Et pour cause, ce contrôleur d’exploitation en service au Conseil gabonais des chargeurs (CGC) d’Oyem a été interpellé en début de semaine dernière par la police judiciaire. En effet, ce cadre du CGC en avait à ses heures perdues des vues sur des mineures. Il entretenait depuis un mois des rapports sexuels avec une gamine 14 ans pour son seul plaisir.

Une vue de la devanture de la prison d’Oyem où croupit depuis le violeur présumé

La relation pédophile sera découverte il y a quelques jours, lorsque la gamine constatant qu’elle avait contracté une Maladie sexuellement transmissible (MST) se tourne vers lui pour obtenir son aide. Bruno Ango lui aurait opposé une fin de non recevoir, lui qui couchait avec l’adolescente sans le moindre préservatif. Dans la tourmente, la gamine se tournera vers d’autres oreilles plus attentives dont celle d’un officier judiciaire.

C’est ce dernier qui déclenchera les foudres de la justice gabonaise sur notre violeur-pédophile présumé. Bruno Ango sera rapidement entendu par l’antenne locale de la Direction générale des recherches (DGR, gendarmerie). Avant d’être présenté en fin de semaine devant un juge d’instruction qui lui, a prononcé son placement sous mandat de dépôt pour viol sur mineure de moins de 15 ans.