Octobre Rose à Port-Gentil : Sensibilisation et dépistage des cancers féminins en milieu carcéral

Ce mardi 1er octobre, la prison centrale de Port-Gentil a officiellement lancé la campagne « Octobre Rose » dans le cadre de la lutte contre les cancers féminins. L’objectif est de sensibiliser au dépistage précoce pour une prise en charge optimale.

La cérémonie, tenue à la prison de la capitale économique, a marqué le début de la 11e édition d’Octobre Rose, sous le thème « Transition vers un dépistage organisé des cancers ». Y ont pris part des autorités locales, dont le gouverneur de l’Ogooué-Maritime, Paul Ngome Ayong, et d’autres personnalités. L’événement, orchestré par la directrice régionale de la santé maritime, Raïssa Goulengou Ngouessy Johnson, visait à échanger, sensibiliser et mobiliser des ressources pour la lutte contre ces maladies qui touchent particulièrement les femmes.

Une vue des officiels

« Au-delà de la prévention, le dépistage régulier est primordial. J’encourage toutes les femmes à se faire dépister et à consulter des professionnels de santé. Ensemble, nous pouvons vaincre cette maladie », a déclaré Mme Ngouessy-Johnson. Cette célébration au sein du milieu carcéral permet de combler les écarts en matière d’accès aux soins. Dans les établissements pénitentiaires, notamment à Port-Gentil, les femmes, particulièrement vulnérables, sont aussi exposées aux cancers du sein et du col de l’utérus.

Octobre est donc consacré à l’élargissement de l’offre de soins à toutes les couches sociales. « Chaque année, la campagne "Octobre Rose" vise à mobiliser et sensibiliser autour de ces maladies qui touchent particulièrement les femmes », a ajouté le directeur de la prison, le lieutenant-colonel Jean-Jacques Ona Mbenga.

Au niveau national, les chiffres sont préoccupants. Selon les statistiques de l’Observatoire mondial du cancer datant de deux ans, le Gabon comptait 1 875 cas de cancer, dont 1 133 chez les femmes. Le taux de létalité était de 58,34 %. Le dépistage précoce est donc crucial. « Bien que certains facteurs de risque soient génétiques, de nombreux cancers peuvent être évités en adoptant un mode de vie sain », a conseillé Mme Ngouessy-Johnson, insistant sur l’importance d’une alimentation équilibrée, de l’exercice physique, de l’arrêt du tabac et de la réduction de la consommation d’alcool.

Cette politique de santé s’inscrit dans la vision des autorités de la République, dont le président de la Transition, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, qui souhaite sensibiliser la population, y compris les détenues, à l’importance du dépistage précoce. Le gouverneur Paul Ngome Ayong a rappelé que « chaque femme, quel que soit son parcours, mérite d’accéder à des soins de qualité et à l’information sur la prévention ». Cette cérémonie a également vu l’engagement de la Fondation Ma Bannière, dirigée par Zita Oligui Nguema, et de la Caisse nationale d’assurance maladie et de garantie sociale (CNAMGS). « Octobre Rose est symbolique, mais notre combat doit se poursuivre tout au long de l’année », a conclu Mme Ngouessy-Johnson.