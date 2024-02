Nouvelle hausse des tarifs des compagnies de transport maritime du Gabon dès le 1er mars !

Mauvaise nouvelle pour les voyageurs maritimes, Logimar 241 et NGV Gabon ont annoncé une augmentation des tarifs de transport maritime entre Port-Gentil et Libreville, ainsi qu’entre Libreville et Port-Gentil, à partir du 1er mars prochain. Cette augmentation est attribuée aux taxes douanières et au coût élevé du carburant industriel.

La question de la vie chère au Gabon reste une préoccupation majeure. Les passagers des compagnies maritimes Logimar 241 et NGV Gabon devront désormais débourser des sommes considérables pour voyager entre les deux capitales à partir du 1er mars. Les tarifs des billets de transport entre Port-Gentil et Libreville, ainsi qu’entre Libreville et Port-Gentil, subiront une augmentation significative, comme l’a indiqué un communiqué de Logimar 241, publié en collaboration avec NGV Gabon. Les voyageurs vont devoir payer plus « Nous sommes au regret de vous informer que, en raison du manque de prise en compte de nos légitimes préoccupations par le gouvernement jusqu’à présent, nous vous communiquons la nouvelle grille tarifaire qui entrera en vigueur le 1er mars 2024 », a précisé la direction de Logimar 241. En effet, les deux compagnies regrettent que leurs préoccupations n’aient pas été prises en compte par le gouvernement. Ainsi, la nouvelle tarification entrera en vigueur le 1er mars prochain. Selon Logimar 241, le prix du billet en classe économique pour les adultes sera de 42 000 FCFA, contre 35 000 FCFA auparavant, tandis que pour les enfants de 4 à 11 ans, il sera de 35 000 FCFA, contre 30 000 FCFA précédemment. Pour les enfants non accompagnés, le prix du billet sera de 35 000 FCFA, contre 33 000 FCFA auparavant. En ce qui concerne la classe affaires, le prix du billet sera fixé à 55 000 FCFA à partir du 1er mars, soit une augmentation de 5 000 FCFA. De plus, les enfants de 0 à 3 ans, quel que soit le type de classe, auront une taxe d’assurance de 5000 FCFA. Cette augmentation est attribuée à la pression exercée par le coût élevé du carburant pour les compagnies maritimes. À défaut d’intervention, les opérateurs économiques se voient contraints soit de mettre la clé sous la porte, soit d’augmenter les tarifs de transport maritime. Ils critiquent également le prix élevé du carburant industriel (gazole), qui s’élève à 1145 FCFA au lieu de 585 FCFA dans les stations-service. Pour faciliter la maintenance des bateaux et préserver les emplois, ils appellent à un allègement des procédures douanières pour l’importation de pièces de rechange étrangères.