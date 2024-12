National-Foot 1 : Mangasport détrône Bouenguidi Sports lors d’une 5e journée spectaculaire

La 5e journée du National-Foot 1, disputée ce samedi, a été marquée par un chamboulement majeur en tête du classement. Avec une moyenne de 2,83 buts par match et des performances offensives remarquables, ce week-end a offert des surprises à tous les niveaux. Mangasport a profité de cette journée pour ravir la première place à Bouenguidi Sports, dans un championnat où rien ne semble joué.

Les six matchs de cette journée, disputés dans cinq provinces, ont produit 17 buts, dont plusieurs dans des rencontres spectaculaires. Mangasport, vainqueur à l’extérieur, a confirmé son statut de sérieux prétendant au titre. L’US Bitam et l’US Oyem ont également brillé, consolidant leurs positions dans le haut du tableau. Le match le plus prolifique a vu l’US Bitam s’imposer face au CS Bendjé (4-2), tandis que Lozosport et le CF Mounana se sont neutralisés (0-0) dans le seul match sans but de la journée.

Mangasport, nouveau leader

Avec 11 points, Mangasport s’empare de la tête du classement, devançant l’US Bitam et Bouenguidi Sports, tous deux à 9 points. Mangasport a montré une solidité défensive et une efficacité offensive qui font d’eux une équipe redoutable. L’US Bitam, désormais dauphin, dispose de la meilleure attaque du championnat avec 11 réalisations, tandis que Bouenguidi Sports, ancien leader, glisse à la troisième place après un week-end décevant.

Résultats de la 5e journée du National Foot 1 :

Match Score Stade Ville Bouenguidi Sports vs U.S. Oyem 0-2 Tata Migoret Moanda Lambaréné A.C. vs AS Mangasport 1-3 Jean Koumou Lambaréné AS Dikaki vs Vautour Club 3-1 Mbombet Mouila FC 105 vs ASO Stade Mandji 0-1 Idriss Ngari Libreville C.S. Bendjé vs U.S. Bitam 2-4 P.C. Divoungui Port-Gentil Lozosport vs CF Mounana 0-0 Mbeba Lastoursville Exempt : AO CMS - - -

Les grands gagnants

Cette journée a souri à plusieurs équipes :

L’US Oyem et l’ASO Stade-Mandji, qui grimpent respectivement à la 4e et 5e place.

L’AS Dikaki, auteur d’un bond spectaculaire de 4 places pour occuper la 6e position, grâce à une victoire précieuse.

Des chutes significatives

Certains clubs ont, en revanche, connu des revers :

Le FC 105, qui dégringole de la 3e à la 7e place après une contre-performance.

Les Montagnards du CMS, désormais 8e après avoir perdu trois places.

Vautour Club, qui passe de la 7e à la 10e position, témoignant de ses difficultés récurrentes.

Le bas du tableau reste figé

Le CF Mounana (12e avec 3 points) et le CS Bendjé (13e avec 1 point) ferment toujours la marche. Ces équipes peinent à trouver la dynamique nécessaire pour se relancer dans ce championnat de plus en plus disputé.

Classement du National Foot 1 à l’issue de la 5e journée :

Rang Équipe Points Matchs Joués (PJ) Victoires (V) Nuls (N) Défaites (D) Buts Marqués (BM) Buts Encaissés (BE) Différence de Buts (GD) 1 AS Mangasport 11 5 3 2 0 10 2 +8 2 U.S. Bitam 9 4 3 0 1 11 7 +4 3 Bouenguidi Sport 9 5 2 3 0 5 3 +2 4 U.S. Oyem 8 5 2 2 1 5 5 0 5 A.S.O. Stade Mandji 7 4 2 1 1 5 3 +2 6 AS Dikaki 7 5 2 1 2 8 7 +1 7 FC 105 6 5 1 3 1 5 3 +2 8 A.O. C.M.S. 6 4 1 3 0 3 2 +1 9 Lozosport 5 5 1 2 2 5 7 -2 10 Vautour Club 4 4 1 1 2 7 9 -2 11 Lambaréné A.C. 4 5 1 1 3 7 9 -2 12 CF Mounana 3 5 0 3 2 3 6 -4 13 C.S. Bendjé 1 4 0 1 3 3 11 -7

Cette 5e journée illustre parfaitement l’incertitude qui règne dans le National-Foot 1. Le duel pour le podium reste ouvert, tandis que la bataille pour éviter la relégation s’annonce tout aussi féroce. Avec des clubs redoublant d’efforts pour consolider leurs positions, la suite de la saison promet encore plus de suspense et de rebondissements.