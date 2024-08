Mouyouma : « On ne peut pas continuer à vouloir aller à la CAN, s’il n’y a pas de championnat ! »

Dans une interview accordée ce lundi à l’AGP, Thierry Mouyouma, sélectionneur national du Gabon, a abordé divers sujets liés à ses ambitions, à sa philosophie de jeu, à ses relations avec les cadres de l’équipe, ainsi qu’à la situation contractuelle de ses collaborateurs sans contrat depuis 10 mois. Il a presque déjà renoncé au Mondial 2026 et a en remis une couche sur l’absence depuis 2 ans du championnat national football, un vivier pour la sélection nationale

Interrogé sur les objectifs de l’équipe, Mouyouma a réitéré que la qualification pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025 reste la priorité absolue. « La qualification pour le Mondial 2026 reste subsidiaire. C’est un rêve. [...] Notre rêve aujourd’hui est de pouvoir être dans la même position durant la période de septembre 2025 face à la Côte d’Ivoire », a-t-il déclaré. Le Gabon, actuellement deuxième de son groupe de qualification pour le Mondial avec neuf points, se concentre désormais sur les éliminatoires de la CAN.

La CAN 2025 en ligne de mire

Le 6 septembre prochain, le Gabon affrontera le Maroc à Agadir pour la première journée des éliminatoires de la CAN 2025. Mouyouma se montre confiant, affirmant que le Gabon « ne craint aucune équipe sur le continent africain ». Il souligne toutefois les défis liés à la préparation physique des joueurs, certains étant sans club ou en phase d’adaptation à de nouvelles équipes.

Depuis son arrivée, Mouyouma a mis l’accent sur la possession du ballon, mais il reconnaît que des améliorations sont nécessaires. « Nous devons améliorer notre possession, notre jeu positionnel, notre capacité à presser [...]. Nous avons encaissé au moins un but par match, ce qui n’est pas bon pour une équipe qui veut aller loin », a-t-il admis. Il met en avant l’importance de défendre en équipe, tout en soulignant les qualités de cadres comme Bruno Ecuélé Manga, autour desquels il a construit le groupe.

Des atouts et des écueils

Mouyouma a également abordé ses relations avec Pierre-Emerick Aubameyang, réfutant toute tension. « Avec Auba, j’ai des rapports d’entraîneur à joueur. [...] Il est essentiel pour l’équipe nationale du Gabon, et c’est un joueur que tous les entraîneurs au monde aimeraient avoir », a-t-il affirmé. Il a insisté sur l’importance d’un cadre disciplinaire strict, tout en gardant la porte ouverte aux joueurs écartés pour indiscipline.

Le sélectionneur a exprimé son inquiétude quant à la situation contractuelle de son staff, qui n’a toujours pas de contrat après dix mois en poste. Il a également souligné l’absence de compétitions locales, un obstacle majeur au développement du football gabonais. « On ne peut pas continuer à mettre le curseur haut pour l’équipe nationale, vouloir aller à la CAN, à la Coupe du monde, s’il n’y a pas de championnat », a-t-il insisté.

Mouyouma a appelé à une réhabilitation du Stade d’Akanda et à une revitalisation des catégories de jeunes, nécessaires pour soutenir les ambitions de l’équipe nationale. Pour lui, la qualification à la CAN 2025 au Maroc est un objectif non négociable, soulignant l’importance de l’engagement collectif pour atteindre cette ambition.