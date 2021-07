Moulackasextape : Stéphane Bivegue s’explique après avoir été qualifié de « traitre »

Publiée récemment sur sa page officielle Facebook datant du dimanche 18 juillet 2021, l’animateur vedette de l’émission télé « ça se passe ici », Stéphane Bivegue, dans une vidéo d’une trentaine de minutes, a tenu à apporter des explications fermes et éclaires sur sa supposée implication dans l’affaire de la sextape impliquant la chantre Ida Moulacka et le réalisateur Melchy Obiang.

Lire aussi >>> Rattrapée par son infidélité, Ida Moulacka fait son mea culpa et demande à nouveau pardon !

Dans cette affaire digne d’un feuilleton amoureux Hollywoodien, il faut dire que ce sont des audios parus sur un site gabonais en ligne qui ont permis de découvrir toute l’histoire de cette affaire. « Ni de près ni de loin, Stéphane Bivégué que je suis n’est impliqué dans cette histoire », a-t-il affirmé dans sa vidéo publiée sur sa page Facebook.

La vidéo d’explication de l’animateur télé

L’animateur gabonais qui clame son innocence n’a pas eu besoin de soutien multiforme pour faire savoir à la communauté nationale et internationale que sa participation dans cette affaire demeure irréelle puisque les deux hommes (Melchy et lui) n’aurait eu aucun contact leur liant dans cette histoire rocambolesque. Pour des raisons d transparence, de respect, il s’est essayé à montrer les quelques conversations.

« Je n’ai jamais appelé Melchy ou enregistré nos conversations. Il m’a fait un audio WhatsApp et c’est de cette audio où il pense que j’ai été la taupe », dit-il. Sauf que dans cette affaire qui s’apparente à une relation amoureuse des télés Novelas, il aurait envoyé cet audio WhatsApp dans un groupe privé. C’est effectivement de là-bas que la bombe aurait explosé comme quoi Melchy Obiang voudrait gagner de l’argent derrière cette sextape.

« J’ai écrit en premier à Melchy pour lui dire que la note est dehors. Et là il était 18h30. Lui de me dire qu’il me faisait confiance excetera. Qu’il me prenait pour un ami sincère patati patata ». Stéphane Bivégué dans la suite de ses propos dit avoir été surpris par contre de voir sur la page officielle Facebook de son ami Melchy qu’il avait été cité comme étant un « traître » de première classe, ce qui lui a vexé.

« Pour eux, si ces notes vocales se sont retrouvées sur la place publique, elles proviendraient probablement de moi. Je leur ai demandé que quand ils s’écrivent entre eux, cela transitent par moi pour que je les ai avant d’arriver chez lui (Melchy) ? Non ! Ces audios, je les ai reçus via Facebook. Je n’ai jamais fait cela », a conclu l’animateur gabonais.

Rappelons à toutes fins utiles que cette affaire a débuté grâce à une image qui a fuité voyant l’artiste gospel menottée. C’est ainsi que beaucoup d’internautes ont spéculé croyant que cette dernière était dans un environnement carcéral.