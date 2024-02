Moov Africa Gabon Telecom lance une carte prépayée Visa pour ses clients Moov Money

Ce vendredi 9 février, Zouheir Jorio, Directeur général de Moov Africa Gabon Telecom, a officiellement présenté à Libreville Momo Visa, une carte prépayée conçue pour simplifier les transactions financières des abonnés Moov Money. Cette initiative, fruit d’une collaboration avec UBA Gabon et Visa, vise à offrir une solution pratique et sécurisée pour les transactions à l’échelle internationale.

La carte Momo Visa est disponible au prix de 7 900 FCFA et sera associée au compte Moov Money de l’utilisateur pour faciliter ses transactions. Les abonnés pourront ainsi effectuer des retraits sur les distributeurs automatiques de billets, des paiements sur les Terminaux de paiement électronique (TPE) et des achats sécurisés en ligne, tant au Gabon que dans le reste du monde.

La photo de famille de la cérémonie de lancement d’hier

Patrick Mfouba, Directeur des services de Moov Africa Gabon Telecom, a souligné l’importance de cette nouvelle carte dans le processus d’inclusion financière au Gabon, permettant aux abonnés Moov Money de bénéficier des services offerts par une institution financière internationale de renom comme Visa.

La carte Momo Visa offre un service plus confortable aux détenteurs, avec la garantie d’un réseau sécurisé assurant la fiabilité et la rapidité des transactions. Pour Eugénie Onyekwelu, Directrice générale de UBA Gabon, cette solution de paiement digitale contribuera à faciliter la vie des populations en offrant une option de paiement pratique et accessible à l’échelle mondiale.

Il faut dire que cette carte prépayée représente une avancée significative dans le domaine des services financiers mobiles au Gabon, offrant aux abonnés Moov Money une solution pratique et sécurisée pour leurs transactions à l’échelle internationale. Elle est disponible sur simple demande dans les agences Mbolo, Avorbam, Mont-Bouet et Pk8 pour cette phase de lancement. Plus de détails : ici.