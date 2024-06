Mondial 2026 : Les Panthères du Gabon butent sur les Éléphants de Côte d’Ivoire

Le choc des titans du groupe F des éliminatoires zone Afrique du Mondial 2026 a tourné au désenchantement pour les Panthères du Gabon, battues 1-0 par les Éléphants de la Côte d’Ivoire au stade Amadou Gon Coulibaly de Korhogo ce vendredi soir. Cette rencontre de la troisième journée des éliminatoires, a mis fin aux espoirs des Gabonais de conforter leur position en tête du groupe F.

Avec six points chacun au coup d’envoi, les Panthères et les Éléphants se disputaient la première place du groupe F. L’équipe gabonaise, renforcée par la présence de son emblématique capitaine Aubameyang, espérait créer l’exploit face aux champions d’Afrique en titre. Pourtant, dès les premières minutes, la Côte d’Ivoire a imprimé un rythme soutenu, dominant le terrain avec un bloc élevé et une occupation méthodique de l’espace.

Le onze d’entrée du Gabon

La défense gabonaise a été mise à rude épreuve et a fini par céder à la 36e minute. Franck Kessié a offert une passe décisive à Seko Fofana, le joueur d’Al Ettifaq en Saudi Pro League, qui a ouvert le score pour les Éléphants. Malgré leurs efforts pour creuser l’écart avant la mi-temps, les Ivoiriens n’ont pas réussi à doubler la mise.

Au retour des vestiaires, les Panthères ont tenté de réagir avec plusieurs incursions offensives. Cependant, la solide organisation défensive des joueurs d’Emerse Faé a empêché le Gabon de trouver le chemin des filets. Les Gabonais ont manqué de réalisme et n’ont pas su exploiter les rares occasions qui se sont présentées à eux. La rencontre s’est finalement achevée sur ce score de 1-0 en faveur de la Côte d’Ivoire.

Cette défaite marque un coup d’arrêt pour les Panthères, qui concèdent leur première défaite de cette campagne après deux victoires consécutives. Désormais, le Gabon devra se remobiliser rapidement pour la quatrième journée, où il affrontera les Scorpions de la Gambie mardi prochain. Une victoire sera impérative pour rester dans la course à la qualification pour le Mondial 2026 et effacer cette désillusion face aux Éléphants.