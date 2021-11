Malgré sa victoire sur la Libye, le Gabon déjà éliminé de la course au Mondial 2022

Le réveil tardif des Panthères du Gabon dans la course au Mondial Qatar depuis le 11 octobre n’aura pas suffit. Malgré leur courte victoire sur penalty hier contre la Libye, les poulains de Patrice Neveu ne disputeront pas de phase finale de Coupe du Monde. En effet, le Gabon comptait sur un faux pas des Pharaons d’Egypte au cours de cette 5e journée des éliminatoires du groupe F zone Afrique face aux Palancras Negras d’Angola pour se relancer. Une stratégie qui n’a pas payé puisque les deux nations se sont séparées hier sur le score de 2 buts partout offrant à l’Egypte 11 points, loin devant le Gabon 2e du groupe avec 7 points.

Les carottes sont cuites depuis hier soir pour le Gabon dont le rêve de Mondial s’est évanoui par le match nul entre l’Angola et l’Egypte vendredi soir. Après avoir pris sa revanche hier sur la Libye sur la petite marche d’un but à zéro et alors qu’il reste encore une 6e journée à disputer ce mardi à Alexandrie, les Panthères du Gabon sont déjà éliminées de cette course où seul le premier du groupe est qualifié pour les barrages, ultime tour de ces éliminatoires.

Une élimination malgré une équipe 100% constituée de ses vedettes internationales

Une mauvaise moisson pour le onze gabonais qui n’a désormais que ses larmes pour pleurer dans un groupe pourtant à sa portée. La faute aux contre-performances d’Aubameyang et ses co-équipiers au cours des 3 premières journées de ces éliminatoires. D’abord au cours de la 1ère journée disputée face à la Libye, le Gabon s’était incliné le 1er septembre par 2 buts à 1. Une méforme que les hommes de Patrice Neveu auront tout bonnement confirmée à Franceville lors de la rencontre face à l’Egypte réduite à 10, le 5 septembre : 1 but partout.

C’est avec un unique point que le Gabon disputera à Luanda la 3e journée face aux Palancas Negras d’Angola le 8 octobre. Une fois de plus, les Panthères courberont l’échine et se feront copieusement battre sur la marque de 3 buts à 1. Devant cette cuisante défaite et à toujours 1 point, les Gabonais se réveilleront tout de même lors du match retour face aux Angolais le 11 octobre à Franceville. Ce jour-là, ils s’imposeront par 2 buts à 0 et obtiendront enfin leurs 4 points au cours de cette 4e journée.

Un réveil tardif après 4 journées qui ne permettra donc pas au Gabon de s’envoler pour cette Coupe du monde Qatari. Pourtant fait inédit, l’équipe nationale gabonaise de football était composée exclusivement de ses stars expatriées évoluant à l’étranger. Une équipe composée à 100% de ses vedettes internationales qui n’aura pas réussi à changer le destin tragique du pays qui n’a jamais pu se qualifier pour la moindre Coupe du monde de toute son histoire. La faute au management des autorités qui se privent toujours depuis 20 mois de toute compétition nationale au nom de la lutte contre la pandémie de coronavirus.