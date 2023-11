Madagascar : Des opposants disent ne pas reconnaître le premier tour de la présidentielle

Les acteurs de l’opposition malgache ont déclaré jeudi qu’ils ne reconnaîtraient pas le premier tour de l’élection présidentielle. C’est ce que rapporte l’Agence France-Presse (AFP). « Nous ne reconnaissons pas ces élections », tout comme l’écrasante majorité de la population malgache, a déclaré Hajo Andrianainarivelo, l’un des candidats à la présidence, après la fermeture des bureaux de vote.

Il s’est adressé aux journalistes au nom des dix candidats de l’opposition qui avaient auparavant appelé les citoyens malgaches à boycotter l’élection. Selon les premiers chiffres cités par les opposants aux autorités, le taux de participation a été d’environ 20%. « C’est le chiffre le plus bas dans l’histoire électorale de Madagascar », a noté M. Andrianainarivelo. Les chiffres officiels de participation n’ont pas encore été publiés.

Plus de 11 millions de Malgaches ont le droit de vote. Selon la Constitution, le mandat présidentiel est de cinq ans et une personne ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs à la plus haute fonction. Les résultats du premier tour de l’élection présidentielle pourraient être annoncés dès la semaine prochaine. Si aucun candidat ne remporte la majorité absolue au premier tour, un second tour sera organisé le 20 décembre. Les deux candidats ayant obtenu le plus de voix au premier tour y participeront.