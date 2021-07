Ligue 2 française : première journée mitigée pour les internationaux gabonais ?

Pour la saison 2021-2022 de Ligue 2 française, sept Gabonais seront de la partie jusqu’au mois de Mai. A l’occasion de la première journée ce week-end, leurs fortunes pourraient être diverses.

Trois joueurs vainqueurs pour quatre battus ? Selon le comparateur cote paris sportif Wincomparator, le premier bilan des Gabonais en Ligue 2 française pourrait être celui-ci dans le cadre de la journée inaugurale du championnat 2021-2022. Recevant respectivement le Paris FC avec Grenoble, et Sochaux avec Dijon, Patrick Mbina et le duo Bruno Ecuélé Manga-Didier Ndong, pourraient être les premiers à connaître la victoire cette saison.

D’après les différents bookmakers en ligne du marché, Mbina et son club de Grenoble sont en effet favoris sur leur pelouse du Stade des Alpes contre le club parisien (cote de 2.40 contre 3.05), de même pour Dijon et ses deux emblématiques, face à Sochaux (cote de 2.05 contre 3.42). Une chance de victoire dont ne bénéficient pas, a priori, les quatre autres Gabonais présents dans l’antichambre du football français.

International gabonais à 23 reprises, le défenseur Lloyd Palun, sociétaire de Guingamp, est par exemple prédit battu sur la pelouse du Havre Athletic Club. Selon les cotes des sites de paris sportifs (3.05 contre 2.40), lui et son équipe n’ont que 32% de chances de gagner, et de débuter au mieux leur saison. Un raisonnement également valable pour Louis Ameka (Niort) contre le club de Valenciennes, Johann Obiang (Rodez) face au Stade Malherbe de Caen, et Sidney Obissa (Ajaccio), natif de Libreville et annoncé perdant sur la pelouse du grand Toulouse FC.

Pour ce premier acte de la Ligue 2 BKT, c’est désormais comme cela qu’il faut l’appeler, les sorts pourraient donc varier entre les différents Gabonais de sortie ce week-end. Rappelons qu’à l’échelon supérieur, en Ligue 1, Denis Bouanga et Jim Allevinah seront eux de sortie dès la semaine du 8 Aout. De quoi démontrer, s’il le fallait, que le football gabonais fait encore parler au-delà de ses frontières.