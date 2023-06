Libreville : 15 corps abandonnés depuis 2 ans à la morgue du CHUL

Plusieurs dépouilles sont à l’abandon depuis deux ans dans le principal hôpital du Gabon. C’est le sens de l’alerte lancée par la direction générale du Centre hospitalier Universitaire de Libreville (CHUL) ces derniers jours qui dans un communiqué parvenu à la rédaction d’Info241 ce lundi, interpelle les proches desdits disparus à les venir les récupérer.

Il s’agit de 15 corps dont certains sont pourtant bien identifiés ou partiellement. Parmi eux, on compte 11 hommes et 4 femmes dont une fillette. « Au total quinze (15) personnes parmi lesquelles : Messieurs MBOMBE Fabrice, MENDOUME NZE Egma Aimé, AULES, VEKAKE Jean René, ZOGO Timothée, OLOMIDE, AIKE Kenth, Joseph,NKULU ESSONO Palacio, MABA Fred, X, Mesdames IZAKA Larissa, ILAGOU Thérèse, MBOUMA EMDENDJIS Carasse et enfant Esther », précise le communiqué du CHUL.

Faute de réaction dans les prochains jours, le CHUL procèdera à leur inhumation en qualité d’indigents. « Les parents ou toutes personnes les reconnaissant ou à la recherche de leurs proches sont priés de se rapprocher de l’établissement pour identification et récupération des dépouilles jusqu’au 12 juin 2023 », conclu le communiqué.