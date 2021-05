Les agents de la poste gabonaise de nouveau sur le pied de guerre contre leur PDG

Les prochains jours pourraient s’avérer tumultueux à la Poste gabonaise. Les agents qui ont tenu ce vendredi une assemblée générale ont dores et déjà annoncé la couleur : le patron de la Poste, Michael Adandé, a jusqu’au 25 juin prochain pour résoudre dans les faits une série de difficultés que vivent les employés. Faute de quoi, ils entreront en grève générale illimitée.

Rien ne va plus à la Poste SA. Les postiers l’ont fait savoir au cours d’une énième assemblée générale qui s’est tenue ce vendredi à Libreville. Ils revendiquent les salaires des mois impayés d’avril à mai. Mais aussi, le paiement des bonifications sectorielles annuelles conventionnelles de 2015 à 2020, confisquées de manière illégale selon le bureau exécutif du Synaposte, et le paiement des coupures intempestives des salaires de l’année 2018.

La direction générale de la Poste devrait aux employés outre les réductions drastiques des salaires, les carrières et les avancements bloqués verbalement, sans note de service, etc... au mépris du dialogue et de la dimension sociale au sein de l’entreprise. Face à ce chapelet de revendication, les agents ont dit laissé au président directeur général de l’entreprise publique jusqu’au 25 juin pour régler cette situation qu’ils jugent alarmante.

Et ce, malgré les nombreuses interpellations des partenaires sociaux aux institutions de la République depuis près de 6 ans. Si rien n’est fait d’ici-là de la part de la direction de l’entreprise, les agents ont promis de rentrer une nouvelle fois en grève.