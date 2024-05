Le rachat d’Assala Energy par le Gabon pourrait être bouclé dans les 4 prochains mois !

Le rachat d’Assala Energy, annoncé le 31 décembre dernier par le président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, pourrait être finalisé dans les quatre prochains mois. Selon les informations exclusives de la rédaction d’Info241, le volet financier de cette opération d’envergure a été confié le mois dernier à Premier Invest, une banque d’investissement africaine.

L’acquisition d’Assala Energy, détenue par le groupe américain Carlyle, avance progressivement vers sa conclusion. Cette opération, menée par Gabon Oil Company (GOC), passe par une levée de fonds confiée à Premier Invest le 14 avril dernier. Représentant déjà la plus grande transaction financière du continent africain en 2024, cette opération se chiffre à 1,2 milliard de dollars, soit 725 milliards de francs CFA.

L’entreprise pétrolière privée devrait devenir publique d’ici septembre

Selon nos informations, Premier Invest dirigée par le camerounais René Awambeng, a obtenu le mandat exclusif pour une période de six mois afin de lever les fonds nécessaires à cette acquisition stratégique. L’ampleur de cette transaction illustre l’ambition du Gabon de renforcer son contrôle sur ses ressources énergétiques et d’accroître sa capacité de production et d’exportation pétrolière.

Les actifs rachetés comprennent sept licences de production pétrolière terrestre, un réseau de pipelines et le terminal d’exportation pétrolière de Gamba, situé dans l’Ogooué-Maritime. Ces infrastructures jouent un rôle crucial dans l’industrie pétrolière du pays, offrant une capacité de production et de transport significative, essentielle pour les ambitions énergétiques du Gabon.

Le rachat d’Assala Energy par la GOC vise non seulement à sécuriser et optimiser les ressources pétrolières nationales, mais aussi à maximiser les retombées économiques pour le Gabon. En reprenant le contrôle de ces actifs stratégiques, les autorités gabonaises espèrent augmenter les recettes fiscales, créer des emplois locaux et stimuler le développement économique.

Cette transaction démontre également la confiance des investisseurs dans le secteur énergétique gabonais. En mobilisant un montant aussi significatif, Premier Invest et la GOC montrent que le Gabon est capable de mener à bien des opérations financières complexes et de grande envergure. L’impact de cette acquisition devrait se faire sentir non seulement dans le secteur énergétique, mais aussi dans l’ensemble de l’économie gabonaise.