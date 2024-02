Le Gabon officialise le rachat de société pétrolière Assala Energy à l’américain Carlyle

Annoncé depuis des mois par les autorités de la transition, le rachat de la société pétrolière Assala Energy a été finalisé ce jeudi 15 février à Libreville. Une cérémonie spéciale s’est déroulée au palais présidentiel entre les responsables du groupe américain Carlyle et les autorités gabonaises, qui avaient exercé leur droit de préemption sur la vente d’Assala Energy à Maurel et Prom le 15 août dernier.

Dans le but de consolider sa souveraineté économique et de maximiser les retombées nationales de son secteur pétrolier, le Gabon a franchi une étape décisive en acquérant Assala. Le président de la transition, le Premier ministre, et l’Administrateur Directeur Général de la Gabon Oil Company (GOC) ont officialisé cette acquisition, marquant ainsi un jalon significatif dans l’histoire économique du pays, avec pour objectif à terme de contrôler 20% de la production pétrolière.

La photo de famille de la cérémonie d’hier

Annoncé lors du discours à la Nation du 31 décembre 2023, le rachat d’Assala par l’État gabonais via la Gabon Oil Company (GOC) témoigne de la détermination du Gabon à sécuriser ses ressources nationales et à assurer une gestion autonome dans le secteur pétrolier. En prenant le contrôle à hauteur de 75% de cette société d’exploration et de production pétrolière, le Gabon vise à accroître son PIB, à augmenter ses recettes et à affirmer sa position sur la scène économique internationale.

Cette acquisition revêt une importance stratégique pour le Gabon, qui cherche à réduire sa dépendance vis-à-vis des acteurs étrangers dans le secteur pétrolier. En prenant les rênes d’Assala Gabon, le pays entend renforcer sa capacité à orienter les politiques et les investissements dans ce domaine vital pour son économie. De plus, cela permettra au Gabon de mieux contrôler la production, la distribution et l’exportation de ses ressources pétrolières, tout en favorisant le développement des compétences et des infrastructures locales.

Assala Gabon, en tant que deuxième producteur de pétrole au Gabon, détient un portefeuille de champs pétrolifères stratégiques à travers le pays. Son acquisition par l’État gabonais ouvre de nouvelles opportunités pour maximiser les retombées économiques et sociales de l’industrie pétrolière pour les Gabonais. Cette opération s’inscrit dans le cadre d’une politique plus large visant à promouvoir la diversification économique, à stimuler l’emploi et à renforcer les capacités industrielles du Gabon.

Le président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, a souligné l’importance de cette acquisition comme un pas crucial vers la restauration de la souveraineté économique du Gabon. Cette décision audacieuse reflète la vision du Gabon pour un avenir économique prospère et autonome, où les ressources nationales sont gérées dans l’intérêt supérieur du pays et de ses citoyens.

L’acquisition d’Assala Energy par l’État gabonais marque une étape historique dans le cheminement économique du pays. Elle ouvre la voie à une nouvelle ère de gestion responsable des ressources naturelles, d’autonomie économique et de prospérité partagée pour tous les Gabonais.