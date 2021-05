Le palais présidentiel gabonais de Libreville victime d’un incendie

Le palais du Bord de mer de Libreville, abritant les services de la présidence de la République, a failli voler en éclat dans la nuit de vendredi à samedi. Un incendie dont l’origine serait électrique, a été rapidement maitrisé par les soldats du feu déployés sur place. C’est tout cas ce que révèle ce samedi matin, le porte-parole de la présidence gabonaise sur Twitter.

« Incendie au palais Rénovation cette nuit dû à un problème électrique. Feu rapidement maîtrisé par les pompiers », indique Jessye Ella Ekogha sans fournir la moindre image de l’incident. Et d’ajouter que « Aucune perte humaine ou dommage majeur. Félicitations encore aux pompiers pour leur professionnalisme ! », conclu le porte-parole présidentiel.

Le palais présidentiel gabonais est l’un des bâtiments les plus sécurisés et le plus secret du pays, gardé par un corps d’élite de l’armée gabonaise de 3e catégorie. L’édifice date de 1977 bien qu’il ait subi plusieurs liftings depuis lors.