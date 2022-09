Le LAFC de Denis Bouanga s’impose !

Après trois défaites consécutives en championnat, le nouveau club de Denis Bouanga s’est imposé la nuit dernière contre le Real Salt Lake (2-0) et confirme sa place de leader de la conférence Ouest.

Après avoir disputé 19 minutes face au Houston Dynamo (défaite 2-1) le 1er septembre dernier, l’international gabonais a enfin goûté au succès avec sa nouvelle équipe. Titulaire d’entrée dans la nuit de dimanche à lundi, il aura contribué au succès des siens avant de céder sa place à Gareth Bale (69e), juste après le but du break marqué. Il a donc laissé ses coéquipiers avec une belle avance de deux buts, que ces derniers sont parvenus à conserver sans pour autant l’alourdir.

Une victoire qui fait le plus grand bien à cet effectif après les derniers matchs difficiles proposés. Pourtant leader à l'Ouest, le club de Los Angeles s'est incliné trois fois de suite, laissant les concurrents se rapprocher dangereusement de la première place tant convoitée. Avec 9 points d'avance sur le second et encore cinq matchs à disputer en saison régulière, le LAFC pourrait faire un grand pas vers une qualification directe en phase finale en cas de succès lors du prochain match. C'est un déplacement à Dallas qui attend Bouanga et ses nouveaux collègues.

Pour rappel, la première place qualifie directement le club pour la phase finale, appelée également playoffs, tandis que les six d’en-dessous ne permettent “que” de participer aux barrages pour la phase finale. Autant dire que Bouanga, Bale ou encore Chiellini préféreront conserver leur statut de leader, et regarder les autres se battre pour les rejoindre… Réponse définitive dans cinq matchs, avec un dernier rendez-vous à domicile contre Nashville le 9 octobre prochain ! En tout cas, le club américain pourra compter sur sa nouvelle recrue durant le mois de septembre, puisque les matchs amicaux du Gabon ont été annulés par le ministre des Sports, faute d’argent. Il n’y aura donc pas de trêve internationale pour l’attaquant !