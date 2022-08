Faute d’argent, le Gabon annule tous les matchs amicaux des Panthères prévus en septembre !

Le monde sportif gabonais continue de faire les frais des nombreuses tensions de trésorerie du pays. Alors que les Panthères du Gabon devaient profiter de la fenêtre FIFA de septembre pour disputer deux matchs amicaux contre l’Islande et les Emirats Arabes Unis en Autriche, il n’en sera plus question. Ainsi en a décidé le ministre des Sports évoquant des soucis financiers dans la préparation de la suite des éliminatoires de la CAN Côte d’Ivoire 2024.

Le Gabon ne se confrontera pas à l’Islande le 22 septembre et aux Emirats Arabes Unis 5 jours plus tard. Ainsi en a décidé le ministère des Sports par la voix de son responsable Franck Nguema. La faute, au défaut de moyens dont dispose les caisses publiques du pays qui ont dû supporter une masse salariale colossale des fonctionnaires et le paiement en avance de l’allocation de rentrée scolaire à près de 67 000 élèves. « Cette fin du mois d’août, en plus de la masse salariale des fonctionnaires qui a été payée comme de coutume, l’État gabonais, sur les très hautes instructions du président Ali Bongo Ondimba, a fait des efforts financiers très importants en faisant payer en même temps l’allocation de rentrée scolaire », a indiqué le ministre pour justifier l’annulation de ces deux matchs amicaux internationaux pourtant déjà validés par la CAF. Mais ce n’est pas tout. « De plus, la reprise du championnat national de football est prévue pour fin octobre. Ce qui engendrera de nouvelles dépenses. Ce qui permettra aux joueurs locaux, dont certains pourraient intégrer l’équipe nationale, de se remettre en jambes, avec la préparation d’avant-saison et la tenue de plusieurs matches de compétition », a renchérit Franck Nguema. Pour le membre du gouvernement, « il est opportun sportivement de faire des matches amicaux en novembre plutôt qu’en septembre, car au plus près des matches éliminatoires de la Can 2024 prévus en mars 2023 contre le Soudan ». La remise en jambes des Panthères se fera donc en novembre a tranché le ministre. Rappelons que lors de la 3e et 4e journée des éliminatoires du groupe I, le Gabon affrontera en mars prochain le Soudan.