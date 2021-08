Le Festival culturel d’Oyem ambitionne de valoriser l’identité culturelle du Woleu-Ntem

Du 13 au 15 août 2021, la capitale provinciale du Woleu-Ntem (nord du Gabon) va accueillir le Festival culturel d’Oyem dans sa toute première édition parfaitement adaptée à la crise sanitaire. Les manifestations se dérouleront à l’esplanade de la place de l’Indépendance d’Oyem dans le strict respect des mesures barrières indiquent les organisateurs.

À l’initiative du groupe FESCO, un regroupement des fils et filles d’Oyem en partenariat avec la mairie d’Oyem, ce festival vise à promouvoir et valoriser l’identité culturelle du Woleu-Ntem. Mais aussi revaloriser l’histoire, les récits des localités et les personnalités qui ont marqué le vécu de la province et intéresser les jeunes aux valeurs traditionnelles locales.

Du tournoi de songo en passant par la foire et exposition, le concours d’art culinaire, une conférence débat ou encore des prestations de danses traditionnelles et séance de Mvett sont autant d’activités attendues au cours de cet événement qui s’annonce divertissant et surtout enrichissant. Les jeunes, bras séculier du relai de la promotion des cultures « constituent le cœur de cible de ladite initiative », selon les organisateurs.

Le patrimoine culturel du Woleu-Ntem est riche de sa diversité clanique ou chacune a une façon spécifique de s’exprimer, toutes ses richesses peu ou mal connues aujourd’hui par la nouvelle génération seront mises à l’honneur pour revaloriser ce patrimoine culturel qu’est celui des Woleu-Ntemois et Woleu-Ntemoises.

Selon Armis Owono Mvé : « Les Oyemois sont invités à faire la remontada chez eux.

Les activités seront menées dans le strict respect des mesures barrières et

Il faut surtout préciser que nous appelons les mécènes pour la réussite de cet événement ».