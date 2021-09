Qatar 2022 : Le buteur Jim Allevinah forfait pour la double confrontation contre l’Angola

Alors que l’on vient d’apprendre que le capitaine des Panthères du Gabon, Pierre-Emerick Aubameyang sera bien de la partie lors d’une match aller contre l’Angola à Luanda, voilà qu’une mauvaise nouvelle vient de tomber dans la tanière des Panthères qui doivent affronter les 8 et 11 octobre les Palancas Negras d’Angola.

Selon la Fédération gabonaise de football (Fegafoot), l’attaquant international gabonais Jim Allevinah, unique buteur gabonais contre l’Egypte lors de la 2e journée des éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022, sera absent de l’effectif du coach Patrice Neveu. Jim Allevinah a signalé à l’instance nationale de football être « blessé à la cuisse à l’entraînement, il pourrait être indisponible pour 3 semaines », précise la Fegafoot.

Une mauvaise nouvelle pour l’attaque gabonaise qui pourra se consoler du trio constitué par Pierre-Emerick Aubameyang, Denis Bouanga et Aaron Boupendza désormais renforcé par Axel Meye, Gaëtan Missi Mezu et Kevin Mayi. Ce jeudi, le sélectionneur national avait désigné 7 attaquants, ils ne sont plus que 6. Jim Allevinah devrait être remplacé en attaque par Ulrich Eneme Ella, en liste d’attente.