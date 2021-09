Patrice Neveu dévoile son commando de 23 Panthères du Gabon à l’assaut de l’Angola

La course du Gabon à la prochaine Coupe du monde est très mal partie avec aucune victoire arrachée lors des deux précédentes journées des éliminatoires du groupe F de la zone Afrique. Pour tenter de se relancer dans un groupe dominé par les Chevaliers de la Méditerranée de Lybie, Patrice Neveu a dévoilé ce jeudi sa liste-commando devant battre coup sur coup la lanterne rouge du groupe F de ces éliminatoires : l’Angola. Sans surprise, une liste sans grand chamboulement que lors des deux précédentes journées.

Le Gabon est mal en point dans sa tentative de disputer une première phase finale de Coupe du monde de son histoire en se classant avant dernier de son groupe avec 1 maigre point devant l’Angola. Pour faire mentir les statistiques déjà peu élogieuses à son endroit au regard des deux premières journées face à la Lybie et l’Egypte, les poulains de Patrice Neveu devront battre absolument les Palancras Negras d’Angola lors de la double confrontation des 8 et 11 octobre prochains.

La liste des 23+1 du Gabon

Pour y parvenir le coach national, Patrice Neveu, a repris le même effectif à quelques exceptions près. Comme portiers, Neveu a renouvelé sa confiance au trio Anthony Mfa Mezui (Luxembourg), Jean-Noël Amonome (Afrique du Sud) et Donald Nze (RD Congo). En défense, ce sont 7 Panthères (Palun Lloyd, Ecuele Manga, Johan Obiang, Anthony Oyono, Sidney Obissa, David Sambissa et Junior Assoumou Akué) qui veilleront à empêcher les Palancas Negras d’obtenir des buts.

En milieu de terrain, Patrice Neveu a misé sur 6 hommes : André Poko Biyogho, Mario Lemina, Guelor Kanga, Ibrahim Didier Ndong, Levy Madinda et Alex Moucketou Moussounda. Comme attaquants, outre le trio Aubameyang-Bouanga-Boupendza, il faudra compter sur le renfort constitué de Jim Allevinah, Axel Meye, Gaëtan Missi Mezu et Kevin Mayi. On notera l’absence de Fahd-Richard Ndzengue Moubeti blessé et Gilchrist Nguema exclu de cette liste.

Rappelons que ces deux matchs comptant pour la 3e et 4e journée de ces éliminatoires auront lieu le 8 octobre à 17h00 à Luanda (Angola) et le 11 octobre à 14h00 à Franceville.