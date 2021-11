L’Afrique centrale et de l’ouest comptent le plus grand nombre d’enfants soldats

L’Afrique de l’ouest et du centre ont enregistré le plus grand nombre d’enfants recrutés et utilisés par les forces et groupes armés, soit plus de 42 000 enfants entre 2005 et 2020, a annoncé Karin Heissler, cheffe régionale de la protection de l’enfance du Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF) en Afrique de l’Ouest et du Centre. Elle s’exprimait, mardi à Genève, lors d’une réunion d’information des Nations Unies sur les violations commises contre les enfants dans les conflits armés.

"Toujours entre 2005 et 2020, la région se classe au premier rang, le pire, en ce qui concerne le nombre de viols et autres formes de violence sexuelle commis contre des enfants. L’on dénombre plus de 8 000 violations", a déclaré Karin Heissler. Elle a ajouté que les deux sous-régions africaines se classent au deuxième rang mondial en termes d’enlèvements avec 4 800 cas, précisant que le nombre d’incidents est en hausse.

"Et ce ne sont là que les cas que l’ONU a pu vérifier. Le nombre réel de violations graves est beaucoup plus élevé car beaucoup ne sont pas signalées”, a souligné la responsable onusienne. Les enfants, 282 millions, constituent la moitié de la population de l’Afrique centrale et de l’Ouest, a-t-elle noté. Parmi les graves violations citées par Heissler figurent le recrutement, les meurtres et mutilations, les viols et autres violences sexuelles, les enlèvements, les attaques contre des écoles, des hôpitaux et le refus d’accès à l’aide humanitaire.

Hausse de 50 % des violations graves

Entre 2016 et 2020, les violations graves ont augmenté de 50%, a déclaré le responsable de l’UNICEF. “Il y a eu une accélération tristement exponentielle de 35% en un an, entre 2019 et 2020, du nombre des violations graves contre les enfants”, a-t-elle déclaré. En 2021, 10% des enfants vivant dans des zones de conflits inclus dans le rapport du Secrétaire général des Nations Unies sur les enfants et les conflits armés ont besoin d’une aide humanitaire.

Heissler a souligné que les conflits en cours au Cameroun, en République centrafricaine, en République démocratique du Congo, ainsi que les crises dans les régions du Sahel et du bassin du lac Tchad, ont des conséquences dévastatrices sur les enfants. "Nous appelons au transfert rapide des enfants enrôlés dans des groupes armés aux autorités civiles et aux acteurs de la protection de l’enfance pour qu’ils reçoivent une assistance appropriée, en tant qu’enfants et en tant que victimes", a-t-elle insisté.

Selon l’UNICEF, entre 2005 et 2020, la République démocratique du Congo s’est toujours classée au premier rang mondial concernant le recrutement d’enfants dans les conflits, le Nigeria est quatrième et la République centrafricaine huitième.