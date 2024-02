JO 2024 : Emmanuella Atora Eyeghe seule qualifiée en taekwondo pour le Gabon

La vice-championne d’Afrique de taekwondo dans la catégorie des moins de 57 kg, Emmanuella Atora Eyeghe, a arraché son billet pour les prochains Jeux Olympiques de Paris, suite à sa performance remarquable ce dimanche lors du Tournoi de qualification olympique (TGO) à Dakar, au Sénégal. A l’inverse, ses compatriotes Anthony Obame, Urgence Mouega et Amar Cissé n’ont pu obtenir leur sésame pour Paris.

L’événement, qui s’est déroulé ce week-end, a été décisif pour les athlètes gabonais aspirant à une qualification olympique. Sur les quatre participants engagés, seuls Emmanuella Atora Eyeghe a réussi à obtenir son billet pour les Jeux, marquant ainsi un moment historique pour le taekwondo gabonais.

Emmanuella Atora Eyeghe a entamé le TGO en quarts de finale, affrontant la redoutable Malienne Maimouna Konaté, championne d’Afrique en titre. Malgré la pression, Emmanuella n’a pas fléchi. Les résultats du combat se sont soldés en deux rounds avec des scores de 15-1 et 14-8 en faveur d’Emmanuella, lui ouvrant ainsi les portes des demi-finales.

En demi-finale, elle s’est retrouvée face à la Marocaine Nada Laaraj, ancienne championne d’Afrique en 2021. Déterminée à décrocher sa place en finale, Emmanuella s’est battue avec ferveur. Malgré une domination de la Marocaine au premier round (5-3), Emmanuella a su renverser la situation au deuxième round (4-4). Mais c’est au troisième et dernier round que la tension était à son comble. Emmanuella a su rester concentrée et déterminée, remportant finalement ce round décisif avec un score de 3-0.

Cependant, cette qualification a été marquée par la déception pour ses compatriotes Anthony Obame, Urgence Mouega et Amar Cissé, qui n’ont pas réussi à se qualifier lors de cette compétition cruciale. Malgré leurs efforts, ils devront continuer à travailler dur pour atteindre leurs objectifs olympiques à l’avenir. Emmanuella Atora Eyeghe devient ainsi la première athlète gabonaise à se qualifier pour les Jeux Olympiques de Paris dans cette édition, toutes disciplines confondues. Son parcours exemplaire et son engagement en font une ambassadrice de choix pour le sport gabonais, et son succès est un moment de célébration pour tout le pays.