Guerre en Ukraine : le bilan des morts de l’armée russe s’alourdit à 14 400

L’Ukraine a annoncé, samedi que le bilan des morts de l’armée russe, sur son territoire, s’est alourdi à 14 400 soldats tués, lors des combats qui se déroulent depuis la fin du mois de février. C’est ce qui ressort d’un communiqué publié par le chef d’état-major de l’armée ukrainienne, sur les pertes des forces russes depuis le début de l’opération militaire le 24 février jusqu’au 19 mars.

D’après le communiqué, l’armée ukrainienne a réussi à neutraliser 14 400 soldats russes, à abattre 95 avions et 115 hélicoptères, ainsi qu’à détruire 466 chars et 1 470 véhicules blindés. L’armée ukrainienne a également détruit 44 systèmes de défense aérienne, 72 lanceurs de missiles, 914 véhicules, 60 véhicules à carburant, 17 drones et 3 vedettes rapides.

Le 24 février dernier, la Russie a entamé une guerre en Ukraine, qui a suscité de vives réactions internationales et l’imposition de sanctions économiques et financières « sévères » contre Moscou. La Russie exige que l’Ukraine renonce à toute velléité de rejoindre des entités militaires, y compris l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN), et que Kiev maintienne une totale neutralité.