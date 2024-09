Alors que la Société d’énergie et d’éau du Gabon (SEEG) a officiellement a été placée samedi sous administration provisoire, l’entreprise continue de faire parler d’elle avec une série de coupures d’électricité ce mardi soir. Selon un communiqué de l’entreprise publique d’énergie parvenu à la rédaction d’Info241, un incident majeur survenu ce 3 septembre à 19h51 à la centrale thermique d’Alénakiri avec pour conséquence de plonger plusieurs ménages du Grand Libreville dans le noir.

Selon le communiqué également diffusé nuitamment, cet incident a provoqué des perturbations importantes sur le réseau électrique desservant la capitale et ses environs. La SEEG a indiqué que des équipes techniques sont déjà à pied d’œuvre pour rétablir la situation. « Les interventions sont en cours en vue d’un retour à la normale dans les meilleurs délais », précise le communiqué, sans toutefois donner d’estimation sur la durée des travaux ou sur l’étendue exacte des zones touchées.

Cet incident survient alors que de nombreuses zones de Libreville et des communes environnantes sont déjà confrontées à des problèmes récurrents en fourniture d’électricité. La centrale d’Alénakiri, l’une des principales infrastructures énergétiques de l’entreprise, joue un rôle crucial dans l’alimentation en électricité des villes du Grand Libreville. Toute interruption à ce niveau a donc des répercussions immédiates sur la vie quotidienne des habitants et sur les activités économiques.

Les autorités et la SEEG restent vigilantes quant à l’évolution de la situation. En attendant le rétablissement complet du service, les usagers sont invités à faire preuve de patience et à limiter, autant que possible, leur consommation électrique afin d’éviter une surcharge supplémentaire du réseau.