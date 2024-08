Un an après le coup de force qui a mis fin à plus de cinq décennies de règne de la famille Bongo au Gabon, le pays a inauguré hier un monument qui symbolise ce tournant décisif de son histoire. Le général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la Transition, a dévoilé ce vendredi au Jardin botanique de Libreville, la « stèle de la Libération », une œuvre monumentale représentant un civil entouré de deux militaires, gravant ainsi dans la pierre le souvenir du 30 août 2023.

Cet événement, au-delà d’une simple inauguration, s’inscrit comme une étape clé dans la restauration de l’État gabonais. Après avoir détaillé les projets d’aménagement du site, notamment la construction d’un échangeur giratoire au carrefour Camp de Gaulle, le général Oligui Nguema a souligné hier l’importance symbolique de cette stèle. Elle incarne non seulement la fin d’une époque marquée par la domination de la famille Bongo, mais aussi le renforcement du lien entre l’armée et la nation, un élément central du discours du Comité de Transition et de Restauration des Institutions (CTRI).

Le président de la transition posant devant la stèle

Le porte-parole du CTRI, le colonel Ulrich Manfoumbi Manfoumbi, a explicité la portée de ce monument. « La stèle de la Libération traduit le fait que désormais, le lien armée-nation est renforcé dans tous les sens du terme », a-t-il déclaré. Cette sculpture, figée dans le marbre, exprime la responsabilité nouvelle assumée par les forces armées, celle de garantir que le Gabon ne revivra plus jamais les excès et dérives du passé.

Ainsi, la stèle de la Libération devient non seulement un symbole de la fin du règne des Bongo, mais aussi le témoignage tangible de l’engagement de l’armée à servir les intérêts du peuple gabonais. Ce monument, érigé au cœur de la capitale, s’inscrit dans la mémoire collective comme le point de départ d’une nouvelle ère, où le Gabon, libéré des chaînes du passé, aspire à écrire un nouveau chapitre de son histoire.