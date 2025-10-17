Gabon : Le Trésor public célèbre six décennies de rigueur financière et de service à la nation

Le Trésor public gabonais a célébré ce jeudi ses 60 ans d’existence d’une institution qui demeure au cœur de la gestion économique et financière du pays. La cérémonie, riche en symboles et en émotions, a réuni à Libreville d’éminentes personnalités, parmi lesquelles d’anciens cadres, des membres du gouvernement et des partenaires techniques et financiers, venus saluer le rôle déterminant du Trésor dans la stabilité budgétaire et la souveraineté économique du Gabon.

Créé en 1965, dans les premières années de l’indépendance, le Trésor public s’est imposé comme un pilier de la gouvernance financière. Il assure la collecte des recettes de l’État, le paiement des dépenses publiques et la gestion de la dette nationale. Au fil des décennies, il a accompagné les grandes réformes économiques du pays, s’adaptant aux mutations technologiques et institutionnelles pour répondre aux exigences de performance et de transparence.

Un hommage aux pionniers et une vision tournée vers l’avenir

La cérémonie officielle, en présence du ministre d’État en charge de l’Économie et des Finances, Henri-Claude Oyima, a mis en lumière les réformes engagées ces dernières années. Le ministre a souligné : « Le monde change à une très grande vitesse, et avec lui les exigences réglementaires et communautaires en matière de gestion des finances publiques. Notre objectif est clair : instaurer la rigueur budgétaire, gage d’une bonne gouvernance de nos finances publiques. »

Le ministre au cours de son allocution

Sous le thème de la transmission et de l’innovation , la célébration a mis à l’honneur les anciens cadres du Trésor, dont la rigueur et la loyauté ont permis d’en faire une institution solide. Des conférences et panels ont rythmé la journée, abordant des enjeux essentiels tels que la digitalisation des services, la lutte contre la corruption et la transparence budgétaire.

Un Trésor moderne au service du développement national

Les intervenants ont insisté sur la nécessité de renforcer la modernisation de la gestion publique, notamment par l’automatisation des procédures, l’interconnexion des régies financières et la formation continue des agents. Ces réformes visent à rendre le Trésor plus agile, plus efficace et plus proche des citoyens.

Photo de famille

Pour les responsables actuels, cet anniversaire marque le début d’une nouvelle ère. Le Trésor public entend devenir une administration de référence, alliant performance, intégrité et innovation. Parmi les projets phares annoncés figurent la mise en place d’un portail citoyen pour suivre en temps réel l’exécution budgétaire et le déploiement d’outils numériques de suivi des dépenses publiques.

À travers cette célébration, l’État gabonais a réaffirmé sa volonté de consolider la bonne gouvernance financière. Soixante ans après sa création, le Trésor public demeure un symbole de stabilité et de confiance, au service d’un seul objectif : garantir la soutenabilité économique du Gabon et la transparence dans la gestion des deniers publics.