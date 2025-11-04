Buscador
Publicité | Contact
Les plus lus cette semaine
Libreville, le
samedi 8 novembre 2025
  • 802
    27°C

    • En ce moment :
    Travaux

    Grand Libreville : Des perturbations au robinet d’eau dès ce mardi dans plusieurs quartiers

    Publié le 4 novembre 2025 à 10h13min MàJ : 4 novembre 2025 à 10h15min - Temps de lecture : 3 minutes // Auteur : La rédaction d’Info241
    Economie
    Grand Libreville : Des perturbations au robinet d’eau dès ce mardi dans plusieurs quartiers
    Grand Libreville : Des perturbations au robinet d’eau dès ce mardi dans plusieurs quartiers © 2025 D.R./Info241
    Soutenez Info241 !

    qrcode:https://info241.com/grand-libreville-la-seeg-annonce-des-perturbations-au-robinet-d,11105
    Flashez le qr-code ci-dessus pour partager l'article à vos proches.
    L'URL de partage de cet article est http://info241.ga/11105

    Plus de sujets

    Pluie, rail et frayeur : Un train de marchandises déraille, un train voyageurs de la Setrag bloqué à Ndjolé

    Subventions sur les produits pétroliers : le Gabon fait marche arrière pour préserver la paix sociale

    Internet par satellite : le Gabon déclare la guerre à Starlink et menace de prison ses utilisateurs

    Gabon : Le gouvernement va saler les factures des clients de la SEEG avec une nouvelle taxe en 2026 !

    Omboué : le CAPAO, nouveau souffle pour la pêche artisanale et l’économie locale

    Des perturbations en eau potable de 48h pour la capitale gabonaise et ses environs. La Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG) a annoncé ce lundi, dans un communiqué parvenu à Info241, que des perturbations dans la distribution d’eau potable seront observées à partir de ce mardi 4 novembre et ce, jusqu’au jeudi 6 novembre 2025, dans plusieurs quartiers du Grand Libreville. En cause, des travaux de maintenance sur les ouvrages de production d’eau potable de l’usine CIMGABON 2 située à Ntoum.

    Moov Africa
    Publicité
    Remed Health | Medical & Health Tourism Services

    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    Selon le communiqué, ces travaux s’inscrivent dans la politique d’amélioration continue des installations de production d’eau de la société. « Ces travaux ont pour but d’améliorer la fiabilité du système de stockage de l’eau traitée. Leur réalisation nécessitera un arrêt temporaire de l’usine, avec pour conséquence un déficit de production estimé à 800 m³/h, soit une baisse journalière estimée à 8 %  », précise la SEEG.

    Durant cette période, plusieurs zones de Libreville et ses environs connaîtront des interruptions partielles ou totales d’approvisionnement. Les quartiers concernés sont notamment Acaé, Akournam 1 (derrière la pédiatrie), Baraka, Barracuda, Beauséjour, Centre-ville, Damas, Glass, Lalala, Les Akébé, Likouala, London, Mindoubé 1 et 2, Montalier, Nombakélé, Ozangué, Ozoungué, Plaine Niger, Razel, SNI Owendo, Soduco et Toulon.

    La SEEG assure toutefois que le retour à la normale interviendra progressivement à la fin des opérations. « Tout est mis en œuvre pour limiter au maximum l’impact de cette intervention auprès des usagers », souligne la société, qui rappelle que ces travaux sont essentiels pour garantir la continuité et la qualité du service public de l’eau dans la capitale.

    Face à ces désagréments, la SEEG a tenu à présenter ses excuses aux populations pour les perturbations occasionnées, tout en remerciant les habitants du Grand Libreville pour leur compréhension et leur patience. L’entreprise invite par ailleurs les usagers à faire preuve de prudence dans leur consommation d’eau pendant la durée des travaux.

    @info241.com
    Moov Africa

    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    Commenter l'article