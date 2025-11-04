Grand Libreville : Des perturbations au robinet d’eau dès ce mardi dans plusieurs quartiers

Des perturbations en eau potable de 48h pour la capitale gabonaise et ses environs. La Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG) a annoncé ce lundi, dans un communiqué parvenu à Info241, que des perturbations dans la distribution d’eau potable seront observées à partir de ce mardi 4 novembre et ce, jusqu’au jeudi 6 novembre 2025, dans plusieurs quartiers du Grand Libreville. En cause, des travaux de maintenance sur les ouvrages de production d’eau potable de l’usine CIMGABON 2 située à Ntoum.

Selon le communiqué, ces travaux s’inscrivent dans la politique d’amélioration continue des installations de production d’eau de la société. « Ces travaux ont pour but d’améliorer la fiabilité du système de stockage de l’eau traitée. Leur réalisation nécessitera un arrêt temporaire de l’usine, avec pour conséquence un déficit de production estimé à 800 m³/h, soit une baisse journalière estimée à 8 % », précise la SEEG.

Durant cette période, plusieurs zones de Libreville et ses environs connaîtront des interruptions partielles ou totales d’approvisionnement. Les quartiers concernés sont notamment Acaé, Akournam 1 (derrière la pédiatrie), Baraka, Barracuda, Beauséjour, Centre-ville, Damas, Glass, Lalala, Les Akébé, Likouala, London, Mindoubé 1 et 2, Montalier, Nombakélé, Ozangué, Ozoungué, Plaine Niger, Razel, SNI Owendo, Soduco et Toulon.

La SEEG assure toutefois que le retour à la normale interviendra progressivement à la fin des opérations. « Tout est mis en œuvre pour limiter au maximum l’impact de cette intervention auprès des usagers », souligne la société, qui rappelle que ces travaux sont essentiels pour garantir la continuité et la qualité du service public de l’eau dans la capitale.

Face à ces désagréments, la SEEG a tenu à présenter ses excuses aux populations pour les perturbations occasionnées, tout en remerciant les habitants du Grand Libreville pour leur compréhension et leur patience. L’entreprise invite par ailleurs les usagers à faire preuve de prudence dans leur consommation d’eau pendant la durée des travaux.