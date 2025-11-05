Buscador
Publicité | Contact
Les plus lus cette semaine
Libreville, le
dimanche 9 novembre 2025
  • 802
    27°C

    • En ce moment :
    Mise en garde

    Internet par satellite : le Gabon déclare la guerre à Starlink et menace de prison ses utilisateurs

    Publié le 5 novembre 2025 à 16h19min MàJ : 6 novembre 2025 à 05h57min - Temps de lecture : 4 minutes // Auteur : Dana Bloom
    Technologie
    Internet par satellite : le Gabon déclare la guerre à Starlink et menace de prison ses utilisateurs
    Internet par satellite : le Gabon déclare la guerre à Starlink et menace de prison ses utilisateurs © 2025 D.R./Info241
    Soutenez Info241 !

    qrcode:https://info241.com/internet-par-satellite-le-gabon-declare-la-guerre-a-starlink-et,11110
    Flashez le qr-code ci-dessus pour partager l'article à vos proches.
    L'URL de partage de cet article est http://info241.ga/11110

    Plus de sujets

    Jeux de hasard : Le Gabon va réguler ce secteur dit hors de contrôle à l’aide d’un partenaire canadien

    E-League 2025 : Moov Africa Gabon Télécom sacre les champions de la 4ᵉ édition

    E-League 2025 : Le Gabon célèbre ses talents du gaming durant 4 jours à Akanda

    Cashback de 5 % pour les dépôts via Airtel : une offre exclusive de 1xBet pour les joueurs gabonais

    Lancement de Gabon Digital : 44 milliards pour parvenir à la révolution numérique du pays

    L’information a failli passer inaperçue. Le ton monte d’un cran depuis plusieurs jours entre les autorités gabonaises et le géant américain des télécommunications par satellite, Starlink. Dans un communiqué publié ce 24 octobre, l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) a dénoncé la commercialisation et l’utilisation illégales des équipements de la société sur le territoire national, en l’absence de toute autorisation officielle.

    Moov Africa
    Publicité
    Remed Health | Medical & Health Tourism Services

    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    L’ARCEP constate « la commercialisation et l’exploitation illicites des équipements du fournisseur d’accès Internet par satellite Starlink » et rappelle que le service « ne dispose à ce jour d’aucune autorisation lui permettant de fournir des services Internet en République gabonaise  ». En conséquence, toute installation, utilisation ou vente du matériel est désormais considérée comme illégale et passible de sanctions pécuniaires et pénales, incluant la saisie des équipements.

    Des utilisateurs dans le viseur du régulateur

    Cette mise au point s’adresse non seulement aux revendeurs mais aussi aux particuliers qui auraient déjà acquis les kits Starlink. Le régulateur invite instamment la population à éviter d’acheter ou d’utiliser ces équipements et à se tourner vers des opérateurs agréés. Il met également en garde contre toute publicité mensongère ou revente de produits non homologués.

    Le communiqué du régulateur

    Des contrôles renforcés seront menés sur tout le territoire, prévient l’ARCEP, afin de garantir « le strict respect de la réglementation en vigueur », prévient de le président du conseil de régulation Celestin Kadjidja dans son communiqué de mise en garde. Pour les contrevenants, les peines pourraient aller jusqu’à l’emprisonnement, selon les textes nationaux sur les communications électroniques.

    Starlink, un espoir technologique sous embargo

    Créé par SpaceX, le groupe d’Elon Musk, Starlink fournit une connexion Internet haut débit grâce à une constellation de milliers de satellites en orbite basse. Son atout majeur : offrir une couverture fiable dans les zones rurales ou enclavées, là où les réseaux terrestres sont défaillants. Déjà opérationnel dans plusieurs pays africains – notamment le Nigeria, le Rwanda et le Kenya –, le service attire un nombre croissant d’utilisateurs séduits par sa rapidité et sa stabilité.

    Mais au Gabon, le rêve numérique tourne court. Sans licence ni homologation délivrée par l’ARCEP, l’entreprise américaine se retrouve dans l’illégalité. Pour le régulateur, cette fermeté vise avant tout à protéger la souveraineté numérique du pays et à encadrer l’entrée des acteurs étrangers dans le secteur stratégique des télécommunications.

    En plaçant Starlink et ses utilisateurs dans son viseur, le Gabon trace une ligne rouge claire : aucun service de connectivité étrangère ne peut opérer hors du cadre légal national. Une décision lourde de conséquences dans un pays où l’accès à Internet demeure un enjeu majeur de développement et de souveraineté.

    @info241.com
    Moov Africa

    Abonnez-vous aux articles d'Info241 sur Google Actualités

    Commenter l'article