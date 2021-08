France - Ligue 1 : Débuts réussis pour Jim Ngowet Allevinah

Sous contrat avec Clermont Foot jusqu’en 2023, le milieu international gabonais Jim Allevinah découvre la Ligue 1 française cette saison. Et le natif d’Agen a connu des débuts prometteurs.

Pour le premier match de l’histoire de son club parmi l’élite du football français, le joueur de 26 ans a en effet connu la victoire, sur la pelouse des Girondins de Bordeaux. Deuxièmes de Ligue 2 l’an passé au terme d’une saison magnifique, Allevinah et les siens sont allés chercher la victoire contre une équipe nettement supérieure sur le papier, constituée de joueurs comme Laurent Koscielny, Jimmy Briand ou encore Samuel Kalu.

Titulaire pour l'occasion, Jim Allevinah s'est montré sérieux et appliqué dans le succès 0-2 des siens, avec une activité de tous les instants sur le côté gauche de l'attaque clermontoise.

Après pas mal d’années passées à jouer dans des divisions de niveau inférieur (N3 et N2 françaises), Jim Allevinah vit lui un rêve éveillé. On annonce notamment l’AS Saint-Etienne déjà très intéressée par ses services. Un talent gabonais dont on n’a pas fini d’entendre parler.